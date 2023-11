Dans la nuit sombre… – Ed. Glénat jeunesse

Dans la nuit sombre… est un nouveau titre qui vient compléter la collection, Avec mon petit doigt, des éditions Glénat jeunesse. Un livre animé, paru en octobre 2023, de Gabriele Clima, qui invite à découvrir la nuit sombre et mystérieuse, parfois effrayante !

D’étranges créatures restent éveillées toute la nuit. Elles observent les autres dormir lorsque la lune resplendit… Les enfants sont invités, avec leur doigt, à ouvrir les yeux des hiboux et à tendre l’oreille, pour les entendre crier « Hou-hou ! ». Dans la cave obscure, tout au fond, recroquevillé dans une cachette, quelque chose semble terrifier le chat noir… Aussi, il est suggéré, aux enfants, d’ouvrir le coffre, pour voir ce qui se cache dedans ! C’est le coquin Monsieur Squelette ! Derrière les volets ouverts, ondule un rideau, dans le souffle du vent. Mais il semblerait que ce soit un spectre ou un revenant…

Dès la couverture, les enfants peuvent s’amuser, avec l’aide d’une tirette, à ouvrir les yeux du hibou et à faire apparaître un fantôme au clair de lune, entre autres. A chaque double page, un texte accompagne une grande illustration animée ! En effet, quelques phrases mettent en situation et présente le dessin. Le récit est interactif, il interpelle directement les jeunes lecteurs, afin qu’ils puissent s’amuser et animer les images. Ainsi, les hiboux ouvrent leurs yeux, le squelette semble sortir du coffre, un fantôme se dévoile… Le texte est simple et plaisant, assez rythmé. Il invite, comme un imagier, à associer une image à un mot et à enrichir le vocabulaire des enfants. L’ouvrage propose une ambiance mystérieuse, parfois un peu effrayante, pour découvrir l’univers d’Halloween. Le dessin est plaisant, avec un trait plutôt rond, doux et des couleurs choisies.

Dans la nuit sombre… est un nouveau titre de la collection Avec mon petit doigt, des éditions Glénat jeunesse. Un livre animé, à jouer, raconter et manipuler, pour découvrir des choses cachées, à faire apparaître avec l’aide de glissières, invitant ainsi à découvrir les monstres favoris d’Halloween !

