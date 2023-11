Tengen Hero Wars – Tome 2

Tengen Hero Wars, nouvelle collection des éditions Mangetsu, se poursuit avec ce deuxième tome, paru en octobre 2023. Un manga d’Hiromoto Yasu et Sakanoichi Kubaru, qui présente une histoire épique, menée par l’action, la tension et les retournements de situation !

L’armée de Kongming reste en formation pour tomber sur celle de Nobunaga, à la sortie des gorges. Il faut dire que c’est une occasion en or pour eux ! Mais les deux armées n’ont plus le choix. L’armée de Nobunaga s’élance, afin de se sortir de ces gorges et pouvoir affronter au mieux, leur ennemi. Lorsqu’ils sortent des gorges, c’est comme un mur qu’ils découvrent. Une armée de 48 000 hommes reste devant eux, prêt à les affronter. Leur objectif est de percer leur défense. Les soldats s’élancent, ne reculant devant rien, malgré les camarades qui tombent. Du côté des troupes centrales de Kongming, le commandant Spartacus observe ses ennemis. Il constate que ses adversaires tentent un passage en force. Il trouve cela très courageux, mais pense aussi qu’il ne faudrait pas les sous-estimer ! Leur défense tient bon, avec une formation tortue qui ne laisse passer aucun soldat.

Le récit, découpé en cinq chapitres, reste épique et rythmé, avec cet affrontement, dès le début de la lecture. Malgré la position désavantageuse de l’armée de Nobunaga, celle-ci ne manque pas de soldats courageux, pour foncer droit sur l’ennemi. Mais l’ennemi, stratège, tient bon également. Le manga est très rythmé et haletant, offrant son lot de combat, de sang et de péripéties. En effet, les retournements de situation font leur effet, proposant un récit plein de suspense et pas mal de tension. Les stratégies changent, au fur et à mesure des avancées de chacune des armées, proposant une histoire toujours captivante et bien décrite. Une guerre sans merci, entre ruse et détermination, où l’histoire d’Oda et sa sœur est mise de côté ! Le dessin reste dynamique, avec un trait fin et vif, et des personnages expressifs.

Tengen Hero Wars se poursuit, avec ce deuxième tome, paru aux éditions Mangetsu. Un récit de guerre épique, qui présente un duel mythique, entre ruse, stratégie, retournements de situation, tension, combats, sang et détermination.

