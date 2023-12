Yakafokon – Un jeu de La tribu Kafékouche

Yakafokon est un jeu décomplexant, un jeu d’ambiance, de La tribu Kafékouche, qui propose aux jeunes parents à répondre aux commentaires relous de la parentalité ! Un jeu original, invitant les jeunes parents à booster leur répartie parentale. Il propose aussi de prendre du recul sur les commentaires des autres.

Kafékouche est une jeune marque française qui présente et créé des jeux de société. Ces jeux utilisent l’humour pour déclencher des conversations, autour de la famille, des petits et des jeunes parents. La mission est de reconnecter les jeunes parents à leur écosystème, en déconstruisant les stéréotypes et idées reçues, vis-à-vis de la grossesse et du post-partum.

C’est dans cet objectif qu’a été pensé le jeu Yakafokon, qui se présente dans une boîte cartonnée. A l’intérieur se trouvent 385 cartes, un dé antistress et les règles du jeu. Les cartes se trouvent réparties en six catégories, soient grossesse et accouchement, sommeil, éveil et éducation, vie sociale, biberon et alimentation et allaitement. Des cartes joker viennent compléter le jeu.

Le jeu reste simple. Il faut tout d’abord étaler devant soi les cartes par catégorie, en plus de la pile de cartes joker. Trois cartes joker sont à distribuer à chaque joueur et une de plus au joueur qui en aura le plus besoin ! Les joueurs peuvent lire leurs cartes joker, mais elles doivent rester secrètes. Pour commencer la partie, le premier joueur lance le dé, qui va déterminer une ou des personnes, puis tirer une carte de son choix, qui présente un dialogue. Ainsi, les joueurs doivent expliquer ce qu’ils vont répondre si la personne sur le dé dit ce qu’il y a sur la carte. Tous les joueurs tentent leur chance en répondant au mieux, proposant la meilleure répartie ! Une carte joker peut être utilisée, si un joueur n’est pas inspiré.

Le joueur qui a tiré la carte est celui qui choisit la meilleure répartie. Ainsi la carte se voit donnée au meilleur joueur de cette manche, remportant la carte, donc un point. La partie se termine lorsqu’un joueur a atteint 10 points. Le jeu d’ambiance se joue facilement. Il reste simple, plutôt efficace, comme un défouloir, et invitant également au dialogue, pour mieux se comprendre.

Yakafokon est un jeu original, de La tribu Kafékouche. Il propose de s’entraîner à répondre aux commentaires relous de la parentalité. Un jeu de cartes, un jeu d’ambiance, qui invite aussi au dialogue, pour décomplexer, comprendre et apprendre à répondre. Un jeu à glisser au pied du sapin de Noël pour les futurs et jeunes parents !

Lien Amazon