L’abécédaire de Boris Vian – Des comptines rythmées pour apprendre l’alphabet

« L’abécédaire de Boris Vian » fait partie de ces livres CD qui donnent la pêche. L’auteur s’amuse à chanter des comptines qui vont permettre aux enfants d’apprendre l’alphabet et de le retenir. Le tout, mis en avant par les illustrations d’Amélie Falière qui motivent à observer le livre dans les moindres détails.

« L’abécédaire de Boris Vian » – Et si on chantait l’alphabet ?

Grâce au livre « L’abécédaire de Boris Vian », les enfants vont faire la connaissance du grand Boris Vian, ce raconteur d’histoires amusantes qui manque à la littérature française. Également chanteur, ils seront ravis de découvrir sa célèbre chanson « L’Abécédaire » qu’ils ont peut-être déjà entendue à l’école.

Une chanson écrite pour amuser les enfants, dans l’espoir qu’ils s’intéressent aux lettres, aux mots, à l’écriture.

Ils vont découvrir 26 histoires cocasses sorties tout droit de l’imagination du parolier. Le tout, mis en musique par la talentueuse Lucienne Vernay et interprété par le groupe Debout sur le Zinc. Ce qui en fait un livre rythmé, qui donne envie de chanter à tue-tête et que les enfants auront envie d’écouter encore et encore. Boris Vian commence par le A comme Anatole, avec une petite histoire amusante rythmée par des anecdotes commençant par la même lettre. Et c’est Berthe qu’il a choisie pour présenter la lettre B, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est rigolote cette petite grenouille.

Les textes qui décrivent chaque lettre sont amusants, ils sont à la portée des enfants, ils vont beaucoup s’amuser.

Nous tenions à saluer les illustrations-affiches du livre qui sont simplement incroyables. Amélie Falière possède un talent fou dans l’art d’imaginer l’apparence que peuvent avoir les héros présentés par Boris Vian. Souvent disproportionnés, ils attirent l’œil et amusent.

« L’abécédaire de Boris Vian » fait partie des livres musicaux à glisser sous le sapin de Noël. Nous avons eu un gros coup de cœur pour cet album qui promet de bons moments de rigolade. Sans oublier la découverte musicale, menée d’une main de maître par Lucienne Vernay et Debout sur le Zinc.

Le livre est disponible sur AMAZON.