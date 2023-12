Modimi – Une nouveauté puériculture Goliath

Goliath, fabricant et distributeur international de jeux et jouets, présente une nouvelle marque, pour les tout-petits. Modimi propose des jouets basés sur la pédagogie Montessori, adaptés à couvrir les étapes du développement de l’enfant, de 10 à 36 mois.

Goliath, marque internationale, présente une nouvelle marque pour les tout-petits, tout en surfant sur la thématique préférée des enfants, les animaux ! Ainsi est née Modimi, développée en collaboration avec des parents, des psychologues pour enfants et des enseignants. La marque présente donc des jouets adaptés pour couvrir les étapes du développement des enfants, et cela de 10 à 36 mois. Le jeu encourage l’éveil sensoriel et le développement des compétences motrices et cognitives.

Le jeu Modimi propose donc des éléments à assembler, qui intègrent des effets pour la stimulation sensorielle. Le toucher, la vue et l’ouïe se trouvent donc stimuler, par les différentes textures, les couleurs et les bruits de certains éléments. La nouvelle gamme de jouets se compose de cinq sets à collectionner, qui présentent chacun, un ou des animaux différents. Ainsi, il y a un petit éléphant, un chien, un cheval, une girafe et deux dinosaures à collectionner. Les jouets sont modulables et évolutifs, ils permettent de travailler la préhension, la motricité fine, la dextérité, la reconnaissance de formes, de couleurs, la logique, la construction et la stimulation à la créativité.

Il y a donc différentes façon de jouer avec ces éléments, selon l’âge des enfants. A toucher et manipuler, puis à séparer, avant de reconstruire, et d’assembler pour faire des animaux. Animaux avec lesquels les enfants joueront par la suite, et pourront s’inventer des histoires et aventures ! Les éléments sont fabriqués à partir de matériau recyclé et sûr pour les tout-petits. Le jeu reste adapté, facile à nettoyer, avec ces éléments en plastique.

Modimi est une nouvelle gamme de jouets pour tout-petits, de la marque Goliath. Des jouets sains, en plastique recyclé, évolutifs, pour accompagner les enfants dans leurs différents développements, entre éveil sensoriel et stimulation motrice et cognitive. Des sets parfaits et colorés, à glisser au pied du sapin de Noël !

