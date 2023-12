Les enfants sont subjugués par les licornes, pour leur beauté certes, mais également pour cet univers énigmatique dans lequel elles évoluent. Avec « Le grand livre des licornes – Les bébés licornes », ils seront ravis d’en apprendre toujours plus ces créatures légendaires qui fascinent depuis la nuit des temps.

Le grand livre des licornes – Les bébés licornes

Parmi les livres que nous avons récemment découverts sur cette même thématique, celui-ci se démarque par sa richesse d’écriture. Cet album illustré regorge d’informations sur les beautés mythiques, il est fabuleux.

La couverture donne instantanément envie de plonger au cœur de la narration, avec cette maman licorne qui regarde tendrement son bébé. Les couleurs sont en total accord avec le caractère magique du livre qui invite les enfants à plonger au cœur de 8 récits, 8 légendes recueillies par la Confrérie des Licornes Magiques : « Les suiveuses d’orage », « Les flammes du désert », « Les ombres de la nuit », « Les lunes d’eau », « Les fleurs des bois », « Les esprits de l’aube », « Les joyaux des montages », et « Les vagabondes des glaces ». Soit, permettre aux enfants d’en apprendre plus sur ces bébés licornes qui interrogent beaucoup à en croire la richesse du livre.

Au fur et à mesure de la narration, les enfants découvriront comment son accueilli les bébés licornes dès leur naissance. Qu’est-ce qui les différencient et les rend uniques ? Quel rôle ont-ils dans la famille ? Quels sont leurs pouvoirs magiques précisément ? Etc. Les illustrations menées par Olga Baumert et Kristina Kister sont simplement fascinantes. Elles embarquent dans un univers puissant, pur et saisissant, ne serait-ce que par les couleurs intenses utilisées. Tout est peint dans le moindre détail, les enfants auront du mal à quitter le livre des yeux.

« Le grand livre des licornes – Les bébés licornes » est un livre à offrir aux enfants fascinés par les licornes ou curieux d’en apprendre davantage. Ils n’auront qu’à se laisser porter par la fougue de l’autrice – Valentina Luz – plus que passionnée par la thématique.