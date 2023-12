Rêve de Noël – Un calendrier de l’Avent en poésie

« Rêve de Noël » fait partie des calendriers de l’Avent littéraire que nous avons préféré cette année. Poétique, il va permettre aux enfants de se laisser porter par la symphonie des mots. Ils feront la connaissance de talentueux écrivains et poètes tous les jours du mois de décembre.

« Rêve de Noël » – La douceur des mots au service de l’hiver

« Rêve de Noël » est un album esthétiquement magnifique, le livre s’ouvre à la façon d’un accordéon que l’on pourrait apparenter à une décoration de Noël. Mais pour en arriver là, les enfants devront découvrir les poésies qui se cachent sous chaque jour, des poésies en rapport avec le mois de décembre, festives et de saison. Cerise sur le gâteau, l’illustrateur Richard Jones a ajouté un côté ludique au tout, en intégrant des fenêtres sous forme de flaps à ouvrir pour découvrir de douces images, essentiellement des animaux présents au cœur de décors enneigés.

« Rêve de Noël » est également disponible sur AMAZON.

« Rêve de Noël » va permettre aux enfants de se laisser surprendre par la magie des mots. Et se laisseront porter par la force des textes – assez complexes parfois – dans le simple fait d’entendre des récits rythmés par de jolies rimes. D’ailleurs, ils sont plus ou moins longs d’un jour à l’autre. Cela permet de ne pas les lasser, et de les relire de temps en temps pour en comprendre la signification. Ils feront la connaissance de grands du nom : Baudelaire, Susie Morgenstern, Victor Hugo, Verlaine, Thomas Vinau, Julien Baer, Maurice Carême, et bien d’autres…

« Rêve de Noël » est un livre très travaillé, ne serait-ce que dans le choix des poésies qui restent dans la thématique de Noël. En plus d’être superbe, il va surprendre les enfants qui ne connaîtraient pas encore la poésie. Et peut-être leur donner envie d’en découvrir davantage.