Émile visite le musée – Vincent Cuvellier & Ronan Badel

Nous avons une bonne nouvelle pour les fans d’Émile, puisque le duo Vincent Cuvellier et Ronan Badel nous fait le plaisir d’un tout nouvel ouvrage, à savoir « Émile visite le musée ». Publié aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées, les enfants seront heureux de suivre leur héros préféré dans un musée où prônent toutes sortes de choses étranges…

Émile visite le musée – Cachez-moi ces choses que je ne saurais voir…

On retrouve la canaillerie d’Émile dès la couverture, avec ses deux mains qui cachent à peine son visage au cœur d’un environnement artistique qu’il ne connaît pas encore : un musée. Et il va en découvrir des choses, des peintures quelque peu « étranges » à son goût, presque un peu osées, des nus notamment. Des peintures plus contemporaines, très artistiques pour le coup, aux formes et couleurs intenses. Sans oublier des statues/sculptures ou des hommes prônent fièrement, complètement nus… Interprété comme de l’exhibition pour Émile, qui malgré sa gêne s’en amuse de la première à la dernière page. On adore !

Et c’est grâce à sa copine – bien plus âgée que lui – que le jeune garçon découvre tout cela. Il faut dire qu’elle est étrange sa copine, presque un peu déroutante parfois, puisqu’elle se laisse surprendre par les réactions d’Émile tout au long de l’histoire. Et elles sont hilarantes, comme toujours. Ici, les illustrations apportent beaucoup à la narration puisque l’album est essentiellement visuel. Les enfants vont apprécier de regarder chaque détail, ces petites choses qui amusent Émile durant toute la visite du musée.

Le livre va plaire aux enfants adeptes des aventures d’Émile pour leur humour décalé, les sujets abordés, et bien sûr, le héros en lui-même, son caractère bien trempé et cette audace qui le caractérise.