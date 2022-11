Haba présente ses deux calendriers de l’Avent 2022

Haba a souhaité faire plaisir aux enfants en proposant non pas un, mais bien deux calendriers de l’Avent pour 2022. Tout au long du mois de décembre, ils pourront découvrir « Mon premier calendrier de l’Avent (à jouer) » autour de deux thématiques : « Bienvenue chez la famille Ours » d’un côté, et « Noël à la ferme » de l’autre.

La marque Haba continue d’avoir une place de choix auprès des enfants, car les jeux et jouets en bois qu’elle propose sont absolument géniaux. Elle ne manque pas d’imagination lorsqu’il s’agit de continuer à séduire petits et grands, que ce soit à la maison, à l’école, dans les crèches et autres centres de loisirs. Sa créativité est inépuisable, au point que l’on reste agréablement surpris par les nouveautés qu’elle propose.

Peut-être êtes-vous en train de faire vos achats de Noël ? N’hésitez pas à jeter un coup d’oeil sur le site officiel d’Haba pour vous en inspirer.

Mon premier calendrier de l’Avent à jouer « Bienvenue chez la famille Ours »

Et parmi les nouveautés 2022, il y a le calendrier de l’Avent « Bienvenue chez la famille Ours ». En plus d’être adorable esthétiquement, il est hyper complet. Les enfants seront pressés d’ouvrir chaque case du mois de décembre à la découverte d’adorables figurines en bois massif. Des personnages notamment, puisqu’ils vont se retrouver en immersion dans la famille Ours. Et ce n’est pas tout ! Grâce aux deux dés également glissés, le calendrier de l’Avent va se transformer en un plateau de jeu hyper ludique. Tout cela au cœur d’un décor en 3D, pour pouvoir s’inventer des histoires et faire les activités présentes dans le livret. Le tout, au cœur d’une mise en scène festive et chaleureuse.

Mon premier calendrier de l’Avent « Noël à la ferme »

Fort de son succès, Haba a réédité son calendrier de l’Avent « Noël à la ferme » pour cette année 2022. Ici, les enfants vont se retrouver en immersion dans une ferme en pleine effervescence. Ils vont participer aux préparatifs de Noël accompagnés d’adorables animaux déterminés à ce que le jour J soit merveilleux ! Ils vont donc ouvrir 24 cases à la découverte des figurines, les faire vivre autour d’un décor où la magie est plus que présente. Chaque jour du mois de décembre, ils vont découvrir les histoires de Noël présentes dans le petit livret, des rêves plein la tête.

Les calendriers de l’Avent proposés par Haba sont uniques dans leur genre. Il ne s’agit pas seulement d’ouvrir les cases à la découverte d’une figurine, mais bel et bien de les faire vivre, de s’inventer ses propres histoires, et de faire perdurer la magie de Noël tout au long de l’année !