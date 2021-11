HABA : Mon premier calendrier de l’Avent pour les petits à partir de 2 ans

Qui a dit que les tout-petits n’avaient pas le droit à leur propre calendrier de l’Avent ? Pas Haba en tout cas, puisque la marque propose « Mon premier calendrier de l’Avent », spécialement pensé pour les enfants à partir de 2 ans.

Haba : Fabriquant de jeux et de jouets ludiques

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons d’Haba France, cette marque créatrice de jeux de société et de jouets en bois bien connue des crèches et écoles. Sans oublier les parents qui prennent du plaisir à jouer avec leurs bambins autour d’activités ludiques, faciles à prendre en main et propices au développement. Et parmi les jeux les plus connus, il y a Le Verger qui a récemment fêté ses 35 ans. Et bien sûr, sa mascotte Théo le corbeau qui a plus d’un tour dans son sac. Haba est connu pour bien d’autres jeux de société (voir notre article ici). Mais aussi pour une sélection de jouets en bois absolument géniale : des blocs de construction, des jeux d’assemblage, des puzzles, etc.

Le calendrier de l’Avent Haba France est disponible ICI.

Mon premier calendrier de l’Avent Haba France

Le calendrier de l’Avent Haba est super mignon. Il représente une ferme dans laquelle s’animent toutes sortes d’animaux plus adorables les uns que les autres. Il se présente sous forme de coffret en carton imprimé sur papier glacé, ce qui lui confère encore plus de qualité. On retrouve quelques clins d’oeil faits à Noël, avec ce Père Noël et ses rennes dans le ciel, le paysage enneigé, ce sapin joliment décoré de boules et de guirlandes. Sans oublier les quelques détails festifs, tels que ce mouton qui tricote, le caneton qui emballe les cadeaux, un lapin qui prépare des biscuits ou encore cette chouette qui entame de délicieux chants de Noël. Les enfants vont adorer observer l’effervescence de cette ferme plus que jamais motivée à vivre un Noël enchanteur.

Le tout est très réussi, les enfants vont l’adorer !

Le calendrier de l’Avent Haba est facile à manipuler. À l’intérieur des 24 cases, des figurines en bois toutes plus jolies les unes que les autres. Ils pourront les glisser sur le décor et profiter de l’histoire présente dans l’album joint au calendrier. Il contient « 24 merveilleuses histoires de Noël » permettant de faire vivre la ferme. Le petit va découvrir ces belles histoires en cohérence avec les animaux présents dans chaque case. Il pourra alors les placer au bon endroit, les faire vivre. De plus, il sera ravi de retrouver Théo le corbeau plus actif que jamais, heureux de partager la magie de Noël avec lui.

Mon premier calendrier de l’Avent Haba France est une pépite ! D’ailleurs, bravo aux auteurs qui ont participé à rendre ce calendrier de l’Avent encore plus unique.