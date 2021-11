Maud et les aventuriers de l’Océan – Éditions Jungle 

Partagez





Maud Fontenoy, la célèbre navigatrice, nous transmet son amour de l’océan à travers une nouvelle série. Inspirée de ces tribulations, Maud et les aventuriers de l’Océan est une aventure écologique et éducative. Elle prend naissance avec Samy, un jeune garçon, obligé de partir en vacances chez ses grand parents qui habitent près de la mer. Il n’a pas très envie d’y aller, et pourtant c’est le début d’une belle aventure pour lui !

Disponible aux Éditions Jungle depuis le 11 Novembre 21. A imposer en milieu scolaire !!!! (+8)

Le décor :

Un immeuble en ville … Samy, en courant derrière sa mère, continue ses supplications pour pouvoir rester dans sa banlieue. Mais, celle-ci ne l’écoute guère, trop stressée qu’il rate son train pour passer ces vacances chez les grand-parents. Il sait déjà qu’il va s’ennuyer avec les « vieux », mais, les portes du train se ferment déjà et le voilà en direction d’une petite ville côtière.

Accueilli comme un roi par ses aïeuls, même s’il fait la tête, c’est lorsqu’il demande d’aller à la plage, qu’il ressent un petit malaise s’installer. Pourtant, c’est son seul divertissement et il ne compte pas jouer à la pétanque et promener le chien pendant toute la période de vacances ! Aussi, après le déjeuner, il descend vers la plage. À son grand désarroi, la plage est devenue une vraie « poubelle » de plein air, et un panneau interdisant la baignade orne le bord de mer.

Dégoûté, il remarque un voilier campé au loin. Et, soudain, une jeune femme et une troupe d’enfants et d’adolescents de son âge, investissent les lieux. Cette femme n’est autre que Maud Fontenoy, navigatrice et protectrice des océans.

Elle l’invite à participer à sa cause, et lui propose une aventure écologique jusqu’à Tahiti !!! Lui qui croyait s’ennuyer, il va rejoindre les autres aventuriers et découvrir que la vie sur un bateau n’est pas de tout repos !!

Le point sur la BD :

A l’aide de l’histoire de Samy, Maud Fontenoy et Naïma Zimmermann (Les détectives du surnaturel, Louise et Ballerine …) tissent un beau récit de sauvegarde des océans aux Éditions Jungle. Elles entraînent le lecteur dans une aventure écologique. Et, en faisant découvrir la cause de l’association de la navigatrice, que nous découvrons également avec lui.

Un récit explicatif pour sensibiliser à la pollution, pour expliquer le mode de fonctionnement de son équipe. Maud et les aventuriers des Océans amuse avec ses personnages qui n’ont pas le pied très marin, et les multiples anecdotes du voyage.

Les illustrations de Jean Claudio Vinci contribuent à l’amusement, avec des protagonistes aux visages expressifs et caricaturaux . Il reproduit à merveille les décors dont ceux en pleine page, magnifiant la beauté de la nature environnante.

La conclusion :