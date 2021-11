Corps à coeur de Karine P. Bhouri aux Ed. BOD

Les excellentes éditions BOD présentent un témoignage touchant et très émouvant : Corps à coeur de Karine P. Bhouri, un chant d’amour d’une mère à son enfant.

L’argument du livre :

Il s’agit de mon histoire. Notre histoire. Une maternité bouleversée par un parcours PMA puis par l’arrivée d’un enfant souffrant de RGO pathologique sévère dès la naissance. Le récit d’une maman qui tente de raconter la douleur de son enfant. Un extrait d’émotions, une confession authentique, pour dépasser cette overdose de souffrances psychologiques et physiques. Et faire de cette sensibilité ma force. Il s’agit d’un témoignage d’amour à mon fils pour qu’il ait une trace plus tard de l’univers dans lequel nous vivons : cette planète reflux dont personne ne sort indemne. Il s’agit aussi je l’espère de mots de soutien pour d’autres parents qui vivent cet enfer, et peut-être faire mieux connaître cette pathologie à ceux qui ne la vivent pas et ne plus souffrir de leurs incompréhensions. Je n’ai pas de prétention, il ne s’agit pas d’un “mode d’emploi”…juste le témoignage d’une maman face à la souffrance de son enfant. “Dans le chaos, une fusion maman-bébé intense (…), des espaces-temps privilégiés d’une maman qui porte sur son coeur son enfant.

Mon avis de lectrice :

Quand on est soi-même parent, on ne peut rester insensible à ce merveilleux témoignage : Corps à coeur de Karine P. Bhouri, sous forme d’une lettre d’amour de 165 pages d’une maman à son enfant. La force de ce livre réside dans sa forme : un témoignage, c’est à dire que rien n’est transformé, la réalité de ce qu’a vécu la famille Bhouri est retranscrite là, brute, belle, triste, tragique, intense.

J’ai beaucoup aimé la couverture du livre qui donne un effet “cocooning” immédiat, avec ce beau visage de bébé et ces petites mains innocentes qu’on a envie de câliner ! Dans le récit, on ressent toute la palette des émotions par lesquelles Karine et son mari sont passés pendant cette dure épreuve. Le courage et l’abnégation sont montrés comme des vertus naturelles, qui portent vers la résilience.

Corps à coeur de Karine P. Bhouri paru chez BOD éditions est un témoignage précieux, dont l’écriture a un côté thérapeutique très apaisant. Ainsi, en relatant cette portion de vie, Karine a gravé dans le marbre des faits, mais aussi des ressentis, des émotions qu’elle pourra offrir à sa famille comme un héritage.

Les plus belles histoires sont celles qui ont été vécues, celle-ci en fait partie. N’hésitez pas à offrir des livres pour Noël et plus particulièrement cet ouvrage : Corps à coeur de Karine P. Bhouri, un témoignage rempli de tendresse, de courage et d’humanité. Belles lectures.