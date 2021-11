Le calendrier de l’Avent officiel Harry Potter « Noël Magique »

Voilà une nouvelle qui risque bien de combler le cœur des nombreux fans d’Harry Potter. Les Éditions Gallimard Jeunesse nous font la surprise de publier un calendrier de l’Avent officiel Harry Potter du nom de « Noël Magique ». Sous forme de livre, il renferme 25 surprises, dont 8 objets collector du Monde des Sorciers.

Venez fêter Noël à Poudlard !

Il suffit de découvrir le calendrier de l’Avent officiel Harry Potter dans notre boîte aux lettres pour que la magie opère instantanément. Il est superbe ! Dans un format assez grand, sa couverture bleu clair délicatement décorée d’écritures dorées nous embarque en plein cœur de Poudlard. On se retrouve directement dans l’ambiance, avec les illustrations qui rappellent forcément le film : le balais volant, la coupe de feu, les reliques de la mort, l’épée de Gryffondor, etc. Et lorsqu’on ouvre le livre : waouh ! Au programme, 25 fenêtres particulièrement bien réparties de façon à gagner un maximum d’espace. À l’intérieur, 25 surprises et objets collector du monde des sorciers.

Le lecteur va en prendre plein les yeux, car Noël à Poudlard promet des découvertes inattendues. Lettre d’admission d’Harry, des décorations de sapin absolument géniales, des flash-cards potions et patronus, des pièces de monnaie et billets. Sans oublier, le porte-clés Hedwige, des stickers chocogrenouille, un carnet de notes, un livret de Noël, des cartes de vœux aux couleurs de Poudlard bien sûr. Nous ne pouvons qu’imaginer les yeux émerveillés des fans d’Harry Potter ouvrant leur calendrier durant les 25 jours du mois de décembre. Ils pourront replonger dans l’ambiance de leur film préféré et se remémorer toutes ces petites choses qui font d’Harry Potter une saga unique.

Nous sommes ravis d’avoir pu découvrir le calendrier de l’Avent Harry Potter réalisé par un collectif d’auteurs aux Éditions Gallimard Jeunesse. D’ailleurs, n’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce format de calendrier en commentaire.