Les forces de la nature en France est un bel ouvrage, des éditions Delachaux et Niestlé, paru en octobre 2021. Un beau livre, à offrir, de Georges Feterman, qui présente une autre manière de visiter la France, pour y découvrir des paysages surprenants.

Le bel ouvrage carré de 240 pages, débute avec un sommaire simple, accompagné de deux belles photographies de cascade. Une introduction fait suite, au sommaire, pour présenter ces forces de la nature, contre lesquelles on ne peut rien. Les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les inondations, les météorites, les violents orages, font partie de l’histoire de notre pays, façonnant ainsi des paysages fascinants. Des évènements brutaux qui ont marqué les paysages, au point de laisser des traces bien visibles, encore aujourd’hui. Il y a eu aussi des évènements plus lents, qui ont provoqués des transformations profondes des roches et de l’aspect des paysages, et même la formation des continents, le soulèvement des montagnes et la constitution des océans.

Des bouleversements à retrouver dans différentes parties, à commencer par les montagnes qui, au fil des temps géologiques, se sont soulevées, avant d’être érodées progressivement. A chaque double page, une ou deux photographies sont à retrouver, accompagnées de courts textes, afin de présenter l’histoire du paysage, comprendre sa métamorphose. Le livre est très riche, présentant plissements, affrontement de plaques, les strates redressées, les roches sous pression, le chauffage central, les grandes orgues, les dômes et sucs, les magmas refroidis, les glissements de terrain, les gorges et canyons, les méandres et tant d’autres paysages encore. Le livre donne à voir des paysages surprenants et très variés, qui semblent parfois ne pas appartenir à la France, mais de venir de lointains pays. Les paysages époustouflants invitent à découvrir autrement la France, marqué par le temps et la force de la nature.

Les forces de la nature en France est un beau livre, des éditions Delachaux et Niestlé, un documentaire magnifique à offrir, qui invite à découvrir la France autrement, à travers des paysages marqués par le temps et la nature, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les inondations…