Pas ton doudou ? – Loulou & Cie

Pas ton doudou ? est un nouveau titre, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, qui présente une nouvelle histoire avec le loup. Un ouvrage d’Alex Sanders, paru en octobre 2021, pour les tout-jeunes lecteurs, dans lequel ils vont retrouver le loup et un doudou !

Ça frappe à la porte ! On se demande qui peut bien venir… La porte rouge est entrouverte et le loup apparaît. Il salue et explique qu’il a trouvé un doudou. Il le montre et demande s’il est à l’enfant, lecteur et spectateur. Mais le doudou n’est pas du tout à l’enfant, qui a le sien et qui ne ressemble pas du tout à cela ! Le loup demande, alors, à qui il peut bien être ? L’enfant affirme qu’il ne sait pas à qui il peut être, mais qu’il est surement à un enfant qui l’a perdu… Le loup se pose d’autres questions.

Il est plaisant, pour les jeunes lecteurs de retrouver le loup, dans une nouvelle histoire interactive, simple, courte et amusante. Le doudou, objet transitionnel important pour les tout-petits, est au cœur de cet album. En effet, le loup a trouvé un doudou et semble bien vouloir le garer, alors qu’il doit surement appartenir à un enfant, qui doit bien être triste à l’heure actuelle. Une discussion entre l’enfant et le loup s’engage, ainsi les bambins semblent participer à cette drôle d’aventure, et s’offusquent de voir le loup chiper la peluche d’un autre. Le texte, fait de dialogues, est vivant, captivant et simple. Le doudou, objet important, affectueux, émotionnel et transitionnel, est au cœur de chamaillerie, avec une petite fille bien décidé à reprendre son bien ! Le dessin reste simple, également, coloré et efficace, il est aussi expressif.

Pas ton doudou ? est un nouveau titre pour le loup d’Alex Sanders, paru aux éditions L’école des loisirs, qui le loup coquin et vilain, qui veut garder le doudou trouvé d’un autre enfant. Mais lorsqu’une petite fille arrive pour récupérer sa tendre peluche, le loup ferait mieux de ne pas s’y frotter…