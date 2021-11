Activités de Noël pour les petits – Usborne

C’est aux éditions Usborne, qu’est paru, fin octobre 2021, le livre souple Activités de Noël pour les petits. Un charmant livre qui contient de nombreuses activités amusantes à faire en cette période de festivités, mais aussi des jeux divers à solutionner, pour s’amuser.

Une première activité propose aux enfants de reproduire une jolie fée, accrochée au sapin de Noël. Il faut qu’elle soit identique à sa jumelle, aussi, il va bien falloir observer, pour reproduire les traits. Une petite souris vient aider les jeunes artistes, expliquant qu’il faut quatre ailes, trois bandes sur sa robe et un visage souriant. Sur la même page, un autre jeu d’observation est proposé, où il faut compter les étoiles rouges et dorées. Enfin, un troisième jeu suggère de tirer un trait entre chaque paire de boules semblables. Sur la page suivante, les enfants sont invités à décorer un grand sapin. Il faut terminer des guirlandes, dessiner une étoile au sommet…

Ainsi de suite, des activités et jeux sont à retrouver, sur le livre souple, qui propose aussi des activités manuelles à réaliser. De nombreux jeux variés et des activités amusantes sont donc suggérés dans ce livre charmant, et parfait pour cette période festive, où les idées sont parfois difficiles à trouver, ou trop abondantes, que l’on ne sait choisir. Ainsi, le cahier offre une belle trame, adaptée aux enfants, avec un univers magique et coloré à découvrir, qui propose des jeux simples et plaisants, mais aussi des activités, pour réaliser de jolies décorations pour Noël, des décorations en papier, des cartes de Noël, des mini sapins, un masque de Père Noël, des peintures givrées… Des activités variées, entre dessin, peinture, découpage, collage ! Les indications sont simples et claires, adaptées aux bambins, et l’univers graphique moderne, vif et coloré, très plaisant et doux.

Activités de Noël pour les petits est un livre souple, des éditions Usborne, qui propose de patienter et de préparer Noël tranquillement, avec des jeux variés, ainsi que des activités manuelles à réaliser, pour décorer la maison, offrir une carte, se déguiser…