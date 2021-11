Joli’Essence en Provence – Le joli’calendrier de l’Avent

Joli’Essence en Provence est une marque française, du laboratoire Propos’Nature, qui propose depuis 2013 des recettes de cosmétique et tous les ingrédients naturels et bio nécessaires pour cela. Pour patienter jusqu’à Noël, la marque propose un calendrier de l’Avent, un coffret et des recettes zéro déchets.

Joli’Essence en Provence est une marque de laboratoire Propos’Nature, qui depuis 2013 présente des ingrédients cosmétiques de qualité et des conseils et recettes pour réaliser ses soins naturels, soi-même. Pour cette fin d’année et pour attendre patiemment jusqu’aux fêtes, un calendrier de l’Avent DIY est proposé, un coffret simple en carton, donc recyclable, qui se compose de vingt-quatre sachets en papier kraft à motifs floraux blancs.

En effet, vingt-quatre sachets kraft numérotés sont à retrouver, proposant de réaliser, en famille, quatre recettes zéro déchet, cosmétiques solides, faciles et rapides à préparer. Le premier sachet renferme un paquet de cire de soja naturel de 100 gr, ainsi qu’un petit papier qui invite au compte à rebours. Une petite feuille qui rappelle que quatre recettes DIY sont à réaliser et que dans chaque sachet sont à découvrir un ingrédient naturel, du matériel, des flacons… Dans le deuxième sachet se trouve un petit fouet métallique, pour réaliser les prochaines recettes. Un flacon d’huile végétale bio Coco, de 30ml est à retrouver. Les sachets 4 et 5 renferment une petite seringue, ainsi qu’une fragrance Jasmin, dans un flacon en verre, de 2ml. Dans les sixième et septième sachets, se trouvent un stick vide, ainsi qu’une fiche recette et une petite cuillère doseuse. Il y a là, tout le nécessaire pour réaliser la première recette, soit un parfum solide en stick, jasmin et coco.

Ainsi de suite, d’autres ingrédients, comme des huiles essentielles, des matériaux, ou encore des contenants sont à retrouver, comme une recette, pour conclure des nouvelles découvertes, afin de réaliser une bougie féérique, entre autres. Les recettes sont simples, faciles à suivre et plutôt bien détaillées. Une présentation de produit à réaliser, est à lire, avant de retrouver le niveau de la recette et le temps de réalisation. Ensuite, des listes sont à découvrir, pour vérifier le matériel nécessaire, fourni ou non et le contenant final, pour enfin débuter la recette, bien détaillée, avec la marche à suivre et quelques illustrations, comme un pas à pas.

Le calendrier de l’Avent est ludique, plaisant, intéressant, pour les débutants, comme pour les plus expérimentés, avec tout le nécessaire pour réaliser des cosmétiques maison, c’est-à-dire le matériel, les ingrédients et les contenants. Il y a donc tout ce qu’il faut pour débuter et s’essayer à la cosmétique en DIY, ou d’enrichir son matériel et ses ingrédients naturels, avec ce coffret surprenant et plutôt bien complet.

