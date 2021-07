Jeux Haba : De quoi occuper les petits pendant les vacances !

Nous savons qu’il n’est pas toujours évident d’occuper les enfants pendant les vacances. Nous avions envie de vous présenter une sélection de jeux Haba qui va suivre nos petits à partir de 2 ans durant tout l’été. Une chose est sûre, elle promet de bons moments de complicité en famille !



Des jeux de société made in Haba

Haba reste la marque phare des jeux de société pour enfants. Elle possède un catalogue très complet de jeux en tous genres et pour tout âge. Il est donc parfois difficile de faire un choix. Aussi, nous avions envie de vous présenter nos favoris, de vrais incontournables.

Une sélection de jeux à partir de 2 ans

Haba a le gros avantage de proposer des jeux à partir de 2 ans, ce qui est plutôt rare en réalité. La plupart des jeux vendus dans le commerce sont davantage dédiés aux enfants dès 3 ans. Cela permet donc aux tout-petits de se familiariser avec les jeux de plateau selon des règles définies.

« Le verger » : Un incontournable qui fête ses 35 ans !

Et parmi nos jeux favoris, nous avions envie de commencer par l’emblématique « Le Verger », ce grand classique dirigé aux enfants à partir de 3 ans. Fort de son succès, le jeu a récemment fêté ses 35 ans, rien que cela ! Et pour célébrer cet événement, Haba a eu envie de créer une édition limitée du jeu « Le Verger » dans une boîte en métal embossé absolument magnifique.

Nous avons profité de l’occasion pour en apprendre un peu plus sur ce jeu culte Haba. Et nous n’avons pas été étonnés d’apprendre que « Le Verger » sort tout droit de l’imagination d’une institutrice, qui s’est dit qu’un jeu permettant la complicité entre parents et enfants serait une bonne idée. Et elle avait raison ! Nous sommes complètement adeptes de ce jeu qui consiste à cueillir un maximum de fruits avant que Théo le corbeau ne s’empare de la totalité. Soit, un jeu coopératif qui va permettre aux tout-petits de se familiariser avec les jeux de plateau. Ils pourront interagir, enrichir leur vocabulaire et devront faire preuve de patience également.

Pour info : Haba propose également « Mon Premier Verger » que nous vous avons déjà présenté longuement ICI. Il a l’avantage d’être destiné aux petits à partir de 2 ans.

« Hop ! Hop ! Galopons ! » : En selle !

« Hop ! Hop ! Galopons ! » est un jeu destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Ils seront ravis de se retrouver en immersion dans un univers qu’ils affectionnent tant : la ferme. Nous tenions à insister sur la beauté du plateau de jeu : waouh ! Bravo à illustratrice – Stefanie Klaβen – pour son travail incroyable.

L’idée étant de faire en sorte que les chevaux se rendent rapidement à l’écurie. Le jeu est rythmé par des collectes à faire durant tout le chemin. Comme souvent avec les jeux Haba, il y a plusieurs variantes possibles permettant de s’adapter à l’âge de l’enfant. Nous avons beaucoup aimé ce jeu, car il va permettre aux petits de se sentir en immersion dans la nature. La ferme étant un thème qui les passionne, ils seront ravis de retrouver poules, vaches, moutons, coqs et canards. Les règles du jeu sont simplissimes. Ils vont pouvoir manier 1 ou 2 dés au choix, et s’habituer ainsi à l’ambiance de ce jeu plateau.

Les jeux de collecte rencontrent un franc succès auprès des plus petits. « Cui-cui ! » fait partie de ceux qu’il est bon d’avoir dans sa collection Haba. Qui plus est, son mini-format hyper pratique permet de l’emmener un peu partout. Ce jeu est vraiment rigolo. À partir de 3 ans, jusqu’à 99 an, les familles vont aimer se réunir autour de ses oisillons affamés qu’il leur faudra nourrir. Mais attention, pas n’importe comment ! Les dés indiquent ce qu’ils souhaitent manger et à quelle vitesse. Le but étant d’être le premier à créer un bel et grand oiseau.

« Jeu d’assemblage » Haba ( à partir de 2 ans)

Dans un tout autre registre, nous avons beaucoup aimé le jeu d’assemblage proposé par Haba qui permet aux enfants de faire preuve d’imagination, de créativité et de technique. Ils pourront suivre les modèles présents dans la boîte et les reproduire grâce aux formes en bois multicolores. Ou, créer leurs propres figures à partir des 4 supports présents, en forme de triangle, losange, étoile et hexagone. Au programme, une multitude de combinaisons possibles. Ce jeu d’assemblage est simple, facile à comprendre. Cela va demander de la réflexion aux tout-petits qui devront réussir à emboîter toutes les pièces. Ils vont apprendre le nom de chaque forme et couleur. Soit, un jeu d’assemblage ludique et amusant à la fois.

Nous pourrions vous parler d’Haba encore longtemps tant les jeux que propose la marque sont nombreux et intéressants. Et il faut bien le reconnaître, elle sait s’entourer lorsqu’il s’agit de proposer des jeux amusants et coopératifs aux enfants.

Bel été à tous avec Haba !