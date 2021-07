Le slip de bain – Gulf Stream

Le slip de bain est un nouveau roman jeunesse, pour les jeunes lecteurs à partir de 7 ans, des éditions Gulf Stream, paru en juin 2021. Un ouvrage de Julien Artigue et Loïc Méhée, qui présente une nouvelle aventure pour Lucas et ses amis, qui partent en classe de mer…

Lucas était tranquillement en train de regarder les nuages dans le ciel, lorsque la maîtresse l’a réveillé… Elle interpelait tout le monde et expliquait une consigne ses élèves vont devoir écouter les phrases qu’elle dicte, pour repérer le verbe conjugué et le recopier. Lucas est ennuyé, il est agacé de toujours devoir travailler. Il trouve qu’à l’école, il passe son temps à écrire, alors qu’il pourrait faire plein d’autres choses avec son crayon. Madame Lafrape donne la suite des consignes et explique qu’ils vont commencer à s’entraîner sur l’ardoise. Lucas est content, il laisse s’échapper un « Chouette ! ». Il aime bien la conjugaison sur l’ardoise, le calcul mental et l’orthographe sur l’ardoise…

La maîtresse et ses élèves s’apprêtent à partir en classe de mer ! Une chose superbe, sauf lorsque Nico apprend à ses copains qu’il va y avoir une boum, à la fin de leur séjour. Hors de question, pour les garçons de danser un slow avec des filles, alors ils vont tout faire pour se faire détester. Les garçons ne manquent pas d’imagination… Le récit est plaisant, posé et amusant, avec cette bande de copains à retrouver, pour de nouvelles aventures farfelues et en bord de mer. Les idées loufoques et les situations cocasses s’enchainent dans ce roman jeunesse, adapté, bien découpé, en plusieurs chapitres courts. Les expressions françaises malmenées sont amusantes, également, à retrouver. Quelques illustrations colorées accompagnent parfaitement l’histoire.

Le slip de bain est une nouvelle aventure pour Lucas et ses amis, un livre paru aux éditions Gulf Stream, qui offre un récit plus d’humour, de complicité, d’amitié et d’amusantes bêtises à découvrir, pour des garçons qui ne manquent pas d’imagination !