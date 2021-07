The Most Wanted d’Azzaro – L’eau de parfum intense pour homme

L’eau de parfum intense The Most Wanted d’Azzaro porte bien son nom. Cette nouvelle fragrance se démarque clairement par la puissance de ses notes olfactives. Elle va plaire aux hommes qui aiment que leurs parfums aient du caractère quitte à ne pas passer inaperçu.

The Most Wanted d’Azzaro : un parfum chaud et boisé

L’intensité de la fragrance vient du fait que le parfum possède des ingrédients à la fois sucrés et boisés. Il pourrait très bien s’apparenter à un parfum dit « oriental » soit au caractère affirmé.

Nous avons d’abord été surpris par la beauté du flacon, tout en force et robustesse. Il est vraiment réussi esthétiquement. Son côté totalement arrondi change de ce que l’on peut voir habituellement. La prise en main est facile, agréable. Son graphisme très masculin s’apparente à barillet d’un noir profond. Un flacon déjà bien connu du grand public puisqu’il vient rejoindre la saga des Wanted d’Azzaro dans une version bien plus magnétique.

Les notes olfactives

Il suffit de consulter les notes aromatiques du parfum pour comprendre cette force qui s’en dégage.

Note de tête : Cardamome soit une épice au franc caractère

: Cardamome soit une épice au franc caractère Note de cœur : Caramel fondant pour un soupçon de gourmandise

: Caramel fondant pour un soupçon de gourmandise Notre de fond : Un bois ambré qui équilibre le tout

Notre avis sur The Most Wanted d’Azzaro

Azzaro assimile The Most Wanted à un jeu, le jeu d’oser vivre intensément. Et on comprend ! Ce petit nouveau a déjà tout d’un grand. Son odeur est assez addictive. C’est un parfum qui fait directement penser à l’été. Sûrement ses notes chaudes et assumées qui nous renvoient aux douces soirées estivales, lorsqu’en vacances, on aime s’apprêter pour se rendre à un rendez-vous.

The Most Wanted est une franche réussite. Il rejoint les 3 autres Wanted avec ce côté charismatique assez envoûtant qui le caractérise. Qui osera le porter cet été ?