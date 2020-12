Premier verger de HABA : Mes premiers jeux sous le sapin de Noël !

HABA propose des jeux éducatifs ingénieux pour les enfants à partir de 2 ans. Nous avons pu découvrir le jeu « Premier Verger » qui nous a convaincus. Une belle idée de cadeau à glisser sous le sapin de Noël cette année, il est génial !

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de HABA, cette marque allemande qui rencontre un vrai succès auprès des crèches et écoles. Il faut dire qu’elle propose des jeux ludiques qui misent sur un apprentissage actif, collaboratif et amusant. Et ce, à partir du plus jeune âge avec « Mes premiers jeux » que FranceNetInfos vous encourage à découvrir.

Mes premiers jeux – Premier Verger

Et c’est pour le jeu « Premier Verger » que nous avons eu un coup de cœur. Il est proposé pour les enfants à partir de l’âge de 2 ans.

Il possède tout ce que l’on peut attendre d’un jeu de société pour les plus petits : une règle simplissime, des couleurs vives, des formes adaptées aux petites mains, un univers attractif et une sollicitation intuitive.

L’enfant va aimer jouer avec ses copains ainsi qu’avec ses parents. Il aura le plaisir de lancer le dé à la découverte des différentes missions. Disposer le plateau de jeu, l’organiser même, puisqu’il se compose de peu de pièces. Son imagination sera sollicitée et sa motricité stimulée puisqu’il devra reconnaître chaque fruit ainsi que leur couleur. Et bien sûr, les saisir, les déplacer au fur et à mesure de la partie. Le jeu va lui apprendre la patience également : observer, attendre son tour… Bref, tout a été pensé par HABA pour amuser les enfants en immersion dans un verger à la découverte d’arbres fruitiers et du corbeau qui compte bien ambiancer le jeu.

Pour vous offrir le jeu, rendez-vous sur Nature & Découvertes

Avec « Premier Verger », l’enfant pourra se laisser guider à la reconnaissance des couleurs et des formes. Encore une fois, HABA respecte les étapes de développement des enfants en rendant le tout attrayant et ludique.