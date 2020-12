Adopter la culture et les antécédents lors de l’enseignement aux jeunes apprenants de langue anglaise

Il y a plus de 4,8 millions de jeunes apprennent la langue anglaise, et leur nombre est en augmentation. Qui a rendu les salles de classe aux États-Unis de plus en plus diversifiées.Ils sont composés d’étudiants de diverses ethnies, origines et capacités linguistiques, y compris de jeunes apprenants de la langue anglaise (étudiants qui développent des compétences en anglais).

Les nouveaux arrivants dans ce pays et les élèves plus jeunes peuvent se retrouver aux premiers stades du développement du langage où ils sont des observateurs silencieux ou parlent en phrases plus courtes, par exemple dire bonjour en anglais. C’est normal et même si cela peut rendre la communication plus difficile, cela ne signifie pas que ces élèves n’apprennent pas.

Il existe plusieurs stratégies de base que les enseignants des jeunes apprenants de la langue anglaise peuvent utiliser pour réussir le processus d’enseignement.

Comprendre l’élève

Il existe de nombreuses différences individuelles entre les jeunes apprenants de la langue anglaise en matière d’âge, de compétences cognitives, sociales et linguistiques, ainsi que des expériences diverses en termes d’éducation formelle.Pour mieux comprendre leurs besoins et leurs défis, les enseignants doivent comprendre les principales compétences en anglais que les jeunes apprenants de la langue anglaise doivent développer pour réussir à l’école et au-delà, afin de fournir une variété d’approches d’enseignement, leurs permettant de développer leurs compétences en anglais.Il est donc nécessaire d’accepter ce que les apprenants de la langue anglaise apportent, en tenant compte du fait que la sensibilité culturelle et linguistique est essentielle.

Cultiver les relations et être culturellement réactif

Emily Francis, une professeur d’anglais à Concord, en Caroline du Nord, a indiqué qu’elle souhaite que ses élèves embrassent leurs cultures et leurs langues comme fondement de leurs identités, et qu’ils considèrent leur acquisition d’une nouvelle culture et d’une nouvelle langue non pas comme soustractive, mais comme additif. Pour aider à soutenir les élèves qui n’ont peut-être jamais rejoint l’école auparavant ou qui peuvent faire face à un traumatisme lié à la migration.

la chose la plus importante que l’enseignant doit prendre en considération est le sentiment d’élève dans la classe. Sachant une classe réussie est une classe dans laquelle les élèves se sentent connus, appréciés et à l’aise pour prendre des risques émotionnels et intellectuels. Cela nécessite une planification intentionnelle et un message cohérent de la part de l’enseignant.

À mesure que les élèves se familiariseront avec l’anglais, ils commenceront à s’exercer à parler. À ce stade, il est important que vous encouragiez et favorisez un environnement de classe favorable où les élèves se sentent à l’aise de prendre des risques et de faire des erreurs. Ainsi que vous cultivez une appréciation de la diversité culturelle.