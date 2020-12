Mattel – Des univers enchanteurs avec Enchantimals, Cave club ou encore Polly Pocket

En effet, la marque Mattel, présente des univers enchanteurs, avec différentes collections, telles que Enchantimals, un monde magique de poupées et d’animaux, Cave Club, un monde plein d’aventures et d’adorables dinosaures, ou encore les indémodables Polly Pocket !

Mattel est une entreprise américaine, mondialement connue et reconnue, spécialisée dans les jouets et jeux, depuis 1945. Entre les mythiques jouets incontournables et les innovations surprenantes, il y a des univers différents et passionnants à découvrir, imaginés pour combler les désirs des enfants, pour qu’ils puissent grandir, se développer, s’imaginer, vivre des aventures, s’amuser…

Le monde magique des Enchantimals s’ouvrent aux enfants, présentant d’adorables poupées et leurs amis animaux à collectionner. Des personnages attachants, à retrouver également dans la collection de la bibliothèque rose, des éditions Hachette. Des héroïnes et héros à découvrir, pour pouvoir vivres d’incroyables aventures, dans un monde merveilleux où tout est possible grâce à l’amitié ! Parmi les nombreux coffrets, le chalet des Neiges de Bevy Lapin est à retrouver, avec cinq espaces de jeu et une quinzaine d’accessoires. Le coffret de cinq poupées sur la thématique de la Vallée enneigée est réellement empreint de féérie pour cette fin d’année. Le coffret est unique, très beau et complet pour débuter ou continuer la collection de cet univers enchanteur. Cinq adorables personnages sont à découvrir, accompagnés de leurs animaux favoris. Des poupées d’une quinzaine de centimètres, aux adorables minois, qui sont articulées, entrainant les enfants dans leurs extraordinaires histoires enchantées. Les poupées sont habillées chaudement, jupes amovibles, bottes de neige et bonnets. Les détails sont somptueux, certains rappelant le lien qui les unit à leur animal.

Cave club sont de nouvelles poupées Mattel venues de la préhistoire, dont les aventures sont également à retrouver dans la collection de la Bibliothèque rose, des éditions Hachette. Cinq personnages sont à retrouver dans des coffrets qui se composent d’une poupée de 20cm, articulée et à la belle chevelure, d’un petit animal et de quelques accessoires. Les personnages sont beaux, attachants, avec chacun leur caractère et leur particularité. Les amis invitent les enfants à découvrir les origines de notre monde et à vivre de belles aventures, à voyager dans le temps. Des œufs enchantés sont également à collectionner, renfermant des surprises ! Les œufs, en formant de cristaux, sont originaux, proposant aux enfants d’adopter de petits animaux préhistoriques, des dinosaures, entre autres. D’adorables petits animaux, avec une drôle de houppette connectable, pour être accroché. Les animaux baignent dans du sable ou du slime, avec un accessoire, selon les modèles. La surprise se fait à l’ouverture de l’œuf coloré. Cave club offre un univers fascinant, amusant, intéressant, fun et coloré à découvrir, pour les enfants qui vont pouvoir vivre de belles aventures avec des personnages attachants et leurs dinosaures !

Enfin, les Polly Pocket sont aussi à découvrir et à collectionner. Ces toutes petites figurines et leurs capsules incroyables ont su accompagner les générations depuis les années 90. Redimensionnées et relookées, les mythiques petites poupées sont séduisantes et adorables. Des petits mondes à emporter partout, pour jouer n’importe où, pour vivre de beaux instants de jeux. Les coffrets sont nombreux, avec différents univers à retrouver, pour plaire au plus grand nombre. La collection Micro présente des coffrets compacts, pratiques à transporter, avec une attache. Les univers sont colorés, les petites poupées relookées et redessinées, plus réalistes et modernes, elles sont fascinantes. Il y a aussi des accessoires, des objets qui bougent, des portes qui s’ouvrent et bien d’autres choses à découvrir dans ces petites boîtes !

Magiques et féériques, il y a des univers incroyables et des collections adorables à découvrir chez Mattel. De jolis coffrets, plus ou moins grands, qui vont fasciner les enfants, entre les Enchantimals de fascinantes poupées et leurs amis animaux, les nouveaux personnages Cave club, pour vivre plein d’aventures du temps de la préhistoire et les Polly Pocket, relookées et jouets légendaires, les coffrets offrent de belles aventures à vivre partout. Des jouets incroyables, parfaits pour grandir et laisser libre l’imagination, à retrouver au pied du sapin de Noël.

