Bien que très populaire, le football professionnel n’est pas forcément très écologique. Dans cet article, Gilles Berdugo en explique les principales raisons.

L’impact du football professionnel sur l’environnement : l’avis de Gilles Berdugo

La popularité du football professionnel est incontestable, il suffit de voir l’engouement suscité en France après la victoire de son équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2018 organisée en Russie. Toutefois, cet engouement sans limite peut poser plusieurs problèmes sur le plan écologique que nous allons vous exposer dans cet article.

De nombreux déplacements

L’une des particularités du football, mais d’autres sports également, est les nombreux déplacements causés. La pollution dans le football provient notamment de ces mouvements de population susceptibles d’être relativement importants selon le type de match. En effet, au cours d’une saison de football, des millions de supporters se déplacent pour se rendre dans les stades assister aux matchs. Certains peuvent même effectuer plusieurs milliers de kilomètres pour aller voir un seul match de football. Ces déplacements ont donc un impact important sur l’environnement, notamment en raison des émissions de CO2 produites lors du transport de ces supporters. Ce phénomène est intensifié lors des compétitions internationales telles que la Coupe du Monde ou autres championnats tels que l’Euro ou la Coupe d’Afrique des Nations. Les fans de chacune des équipes convergent vers un même lieu causant une concentration de pollution importante. Par exemple, lors de la Coupe du Monde de 2014 organisée au Brésil, l’événement a été responsable d’une émission de 2,8 millions de tonnes de CO2.

Une quantité importante de déchets produits

Dans tous ces types de rassemblements, les supporters de football produisent une quantité importante de déchets, s’élevant tous les week-ends à plusieurs tonnes. Ces déchets doivent être ramassés et triés afin d’être recyclés.

Les footballeurs eux-mêmes n’adoptent pas toujours un comportement exemplaire. Grâce à leurs salaires exorbitant, ils s’autorisent toutes les folies, n’hésitent pas à s’acheter plusieurs voitures de luxe, souvent polluantes, ou à utiliser un jet privé pour leurs déplacements personnels. Il serait intéressant d’utiliser la réputation et la médiatisation de ces mêmes footballeurs afin d’augmenter la prise de conscience collective et faire évoluer les choses sur le plan écologique.

Un entretien problématique des pelouses

Comme il est possible de le voir lors des matchs, les terrains de football sont toujours impeccables, la pelouse est parfaitement verte quelle que soit la saison. Cette qualité de gazon n’est pas obtenue naturellement et pose un véritable problème sur le plan écologique. Ces pelouses sont en effet arrosées à outrance. En France, pour les 30 000 terrains de football recouverts de gazon naturel, 100 millions de mètres cube d’eau sont utilisés ! Et ce, alors que de nombreux spécialistes craignent une pénurie d’eau dans les années à venir, cette énorme consommation est presque indécente. Afin de garantir la couleur impeccable des pelouses, de nombreux pesticides sont utilisés, ce qui contribue à la pollution des sols et à la libération de gaz à effet de serre. L’une des solutions les plus viables serait de généraliser l’utilisation de pelouses synthétiques, plus simples à entretenir.

Des efforts déjà consentis par certains clubs

Même si le football se doit d’investir plus d’efforts dans le débat écologique, certains pas ont déjà pu être constatés. C’est notamment le cas du club néerlandais de l’Ajax d’Amsterdam lors de la construction de son stade. Sur le toit de ce dernier, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques ont été installés, permettant de récolter l’électricité qui est ensuite stockée dans un système composé d’anciennes batteries de la voiture électrique 148 Nissan Leaf.

De nombreux clubs de Ligue 1, notamment l’Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Etienne ou les Girondins de Bordeaux utilisent des bassins de récupération d’eau de pluie. L’eau ainsi récupérée est alors utilisée pour arroser les pelouses, ce qui permet donc d’économiser l’eau potable. Enfin, de leur côté, le Bayern de Munich, la Juventus de Turin et le Real Madrid utilisent des maillots écologiques lors de leurs matchs de Ligue des Champions. Ces derniers sont en effet composés de plastique recyclé récupéré dans les océans. Cela permet donc de réduire la pollution des océans tout en économisant des matières premières. Toutes ces mesures sont donc encourageantes, même s’il faut espérer que ce ne soit qu’un début.

En conclusion

Le football professionnel est une activité très populaire, mais également polluante en raison des nombreux déplacements qu’elle engendre, notamment dans le cadre des déplacements de supporters, mais aussi de par les déchets produits par les supporters et les joueurs professionnels, outre la pollution engendrée lors de l’entretien des pelouses également très importante. Toutefois, il est possible de constater que certains clubs professionnels font déjà de gros efforts pour réduire leur pollution, il faut simplement espérer que ce ne soit qu’un début.