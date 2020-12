Un toit pour Noël – Un bel album des éditions Gründ

Un toit pour Noël est un bel album de Rebecca Harry, paru aux éditions Gründ, en octobre 2020, avec des illustrations argentées. Une tendre histoire de Noël est à découvrir, pour les jeunes lecteurs, qui vont rapidement s’immerger dans cet esprit chaleureux et bienheureux.

C’est la veille de Noël, toute la forêt est blanche, recouverte de neige. Souricette arrive dans la forêt des Cimes, avec des moustaches frémissantes d’impatience. Il lui manquait seulement un petit nid douillet ! La petite souris rêvait d’un logis accueillant, garni de provisions, grand ouvert aux amis qui pourraient venir se régaler. Mais le temps pressait pour Souricette, car ce soir c’est Noël ! Sur son chemin, elle remarqua un terrier. Plume, un lapin, était tout frissonnant sur le pas de sa porte. Il expliquait qu’il n’arrivait pas à allumer son feu. Souricette lui proposa son aide. Ensemble, ils disposèrent le petit bois et les bûches dans l’âtre, pour allumer enfin un bon feu. Une douce lueur réchauffait alors le terrier…

Mais Souricette devait toujours trouver son petit nid, pour le soir de Noël, alors elle reprit son chemin. Elle rencontra Renardeau… Ainsi de suite, la petite souris, courageuse et bienveillante, va venir en aide à plusieurs animaux, perdant du temps pour se trouver un petit nid douillet, en cette veille de Noël. Le récit est répétitif, offrant une belle dynamique de lecture pour les jeunes lecteurs, un rythme entraînant, comme une ritournelle. Une belle histoire de Noël, avec la petite souris adorable et bienveillante, qui fait passer le bonheur des autres avant le sien, mais sera remerciée en retour. Tout ce que l’on attend d’un conte de Noël est réuni dans ce bel ouvrage qui propose aussi de belles illustrations soulignées de quelques touches brillantes, argentées, apportant ainsi plus de féérie. Le dessin est doux, avec un trait fin et des personnages expressifs.

Un toit pour Noël est un bel album, des éditions Gründ, qui présente un joli conte de Noël, une belle histoire de partage et de solidarité, bien rythmée et accompagnée de superbes illustrations argentées. Un joli cadeau à retrouver au pied du sapin de Noël, ou un conte à découvrir en attendant ce jour si précieux pour les enfants.