Présidentielle 2020 au Mali : Pourquoi Aliou Diallo figure parmi les favoris ?

Un sondage réalisé en novembre par le cabinet d’études et de conseils bamakois Statix, place Aliou Diallo en seconde position au 1er tour de la présidentielle malienne de 2022, juste derrière Soumaïla Cissé. Cette enquête confirme ainsi la montée en puissance du leader d’ADP-Maliba, inconnu des Maliens il y a seulement quatre.

Une ascension sans tambour ni trompette

D’après un sondage du cabinet d’études et de conseils bamakois Statix réalisé en novembre, Aliou Diallo arrive en seconde position des intentions de vote au 1er tour de l’élection présidentielle malienne de 2022. Le leader d’ADP-Maliba est crédité de 25,5% de voix, juste derrière celui de l’URD Soumaïla Cissé (26%). Les deux hommes ont au moins dix points de plus que leurs poursuivants Moussa Mara (14%) et Cheick Modibo Diarra (11,7%). Comme on le constate, l’écart entre Soumaïla Cissé et Aliou Diallo est très serré pour cette future présidentielle, contrairement au scrutin de 2018. Au premier tour de celui-ci, le chef de l’URD avait obtenu 17,80% des votes contre 8,03% pour celui d’ADP-Maliba.

Cette progression fulgurante dans l’opinion malienne d’Aliou Diallo peut d’emblée s’expliquer par une recomposition de l’échiquier publique après le soulèvement populaire d’août et e départ d’Ibrahim Boubacar Keita du pouvoir. Son parti, le RPM, a perdu du terrain au profit d’autres formations comme ADP-Maliba. Mais ce positionnement du parti de la Balance n’est pas seulement dû à l’absence du mastodonte RPM. Il s’explique aussi par les actions du député de Kayes depuis son entrée en politique en 2012, alors que des hordes de terroristes déferlaient sur le nord Mali.

Le chantre de la paix et de l’union au Mali

Pour la plus part de ses concitoyens, Aliou Diallo est un homme de consensus. Depuis son entrée en politique en 2012, il a toujours prôné l’union et le rassemblement des Maliens autour de l’intérêt supérieur du pays. C’est au nom de cet idéal qu’il a notamment participé à des initiatives comme le Dialogue national inclusif (DNI), qu’il a formé une coalition aux législatives à Kayes et rejoint la majorité présidentielle en mai dernier. Mais il quittera celle-ci après la répression violente des civils, lors des manifestations du M5. Par ailleurs, le député de Kayes a régulièrement fait de fortes propositions pour une sortie de crise au Mali. Sa dernière tribune appelait à la mise en place d’une coalition plus représentative de la diversité au Mali avec l’inclusion de plus de femmes, de jeunes et de partis politiques de l’opposition.

Un philanthrope de longue date

Mais, Aliou Diallo a d’abord conquis le cœur des Maliens par sa politique de proximité. En effet, cet entrepreneur à succès travaille concrètement au développement des communautés rurales. A travers sa société Hydroma, il distribue gratuitement depuis 2012 de l’électricité verte au village de Bourakébougou, grâce à l’exploitation de l’hydrogène. Il se positionne ainsi comme le pionnier mondial d’une ressource candidate à la transition énergétique et qui pourrait donner au Mali son indépendance énergétique. Aliou Diallo est également à l’origine de Maliba, une fondation caritative intervenant dans les secteurs de l’éducation, de la santé et du développement local. Ce self made man demeure un pionnier dans beaucoup de secteurs. Actuellement, il est à la tête d’un groupe présent dans plusieurs pays de la sous-région et opérant dans les secteurs des mines, du transport, de la logistique et de l’agro-alimentaire en Afrique de l’ouest.

Un plan Marshall pour le Mali plutôt qu’une coalition militaire uniquement

Fort de ce statut d’entrepreneur à succès, Aliou Diallo est perçu comme un homme capable de relever l’économie du Mali. Le milliardaire a un avantage certain sur ce volet puisqu’il a l’expérience en la matière. Pour preuve, il a monté un plan Marshall pour le Mali, de 15.000 milliards de Francs CFA, soit près de deux fois le PIB du pays. Cet ambitieux programme vise la mise en œuvre d’une politique décentralisation permettant aux différentes régions du pays de valoriser et d’exploiter leurs ressources en toute autonomie. Dans le cadre de ce plan, Aliou Diallo prévoit aussi de construire de nombreuses infrastructures de développement, dont des routes, ponts, écoles, universités, centrales électriques, hôpitaux, ponts, etc. Il reste convaincu que c’est en luttant contre la pauvreté et le sous-développement qu’on pourra mettre fin au terrorisme et aux conflits armés dans le monde.