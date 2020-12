Notre-Dame de Paris – La nuit du feu

La nuit du feu est une bande dessinée, parue aux éditions Glénat, en novembre 2020, qui propose de revivre les circonstances du drame et mieux comprendre ces heures interminables, où la cathédrale a été touchée par les flammes. Un album réalisé en soutien à la fondation Notre-Dame de Paris, qui bénéficie également de la caution historique de Stéphane Bern.

Lundi 15 avril 2019, à 18h10, des personnes passent devant Notre-Dame de Paris, l’admirant, venant de la visiter, ou allant la visiter. Une jeune fille demande à sa maman une glace, tandis qu’un peu plus loin, une guide vient détaillée l’architecture du monument à un groupe de touristes. Comme tous les jours, la vie s’agite autour de Notre-Dame de Paris. C’est à 18h15, que tout va commencer à basculer, une flamme se déclare… C’est le début de la messe du lundi de la semaine Sainte, par le chanoine Jean-Pierre Caveau. Beaucoup de personnes sont présentes. C’est à 18h20 qu’une première alarme retentit. Une personne de la sécurité demande à faire évacuer, et lancer la procédure de levée de doute. Les gens évacuent se demandant s’il s’agit d’un incident technique, d’une fausse alerte… La personne de la sécurité en contact avec le poste de sécurité explique que l’alarme s’est déclenchée sans rien d’apparent. Il va vérifier, mais il s’agirait peut-être d’une fausse alerte ou d’un dysfonctionnement de SSI.

La bande dessinée est captivante, revenant sur les faits tragiques de ce 15 avril 2019, heure par heure, avec tous les personnages qui ont pu se trouver en ce lieu. Ainsi, tout commence avec la sécurité du site qui constate avec effroi que le feu a pris dans la charpente, vers les échafaudages et la flèche. Les regards se tournent vers Notre-Dame, où de la fumée commence à apparaitre, tandis que les soldats du feu se mettent en route, pour la plus incroyable des missions. Le récit émouvant, car l’on revit l’intensité du drame est entrecoupé de faits historiques, revenant sur le passé de la cathédrale, à travers différents grands personnages. La bande dessinée est aussi captivante que touchante et intéressante, relatant les faits, heure par heure, du combat de ces pompiers, de leurs prises de risque pour sauver Notre-Dame de Paris, ainsi que les trésors qu’elle renfermait. Un combat épique, insoutenable qui se dévoile petit à petit, apportant émotions, effrois, frissons et suspense, même si l’on connaît tous la fin. Un dossier pédagogique de Stéphane Bern, de 8 pages, est à découvrir à la fin de l’ouvrage. Le dessin est simple, moderne, juste, sans fioritures.

Notre-Dame de Paris – La nuit du feu est un album touchant, plein d’émotion, des éditions Glénat, revenant sur ce jour tragique, sur les circonstances du drame qui a touché la cathédrale. Un ouvrage riche et émouvant, d’Arnaud Delalande, Yvon Bertorello, Stéphane Bern et Cédric Fernandez.