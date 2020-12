Sélection de soins pour bébé : couches, mouchage et produits d’hygiène

Ce n’est pas toujours évident de trouver des soins pour bébé respectueux de leur peau sensible. Il y a pourtant des produits que l’on utilise au quotidien pour le change, l’hygiène ou encore le mouchage. Nous avions envie de vous présenter 3 produits qui ont retenu notre attention et qui trouveront leur place sur nos tables à langer.

Les couches Biolane éco-responsables

Ce n’est pas la première fois que nous parlons de Biolane, cette jolie marque qui propose des soins pour la peau fragile des bébés. Pour découvrir notre article, rendez-vous ICI. Et pour ceux qui comme nous n’étaient pas au courant, la marque propose également des couches en GMS ou en abonnement. Nous avons pu les tester afin de vous livrer notre avis.

Biolane avait envie de proposer des couches éco-responsables pour continuer de prendre soin de la peau exigeante de bébé. Leur composition est 100 % naturelle, sans substances chimiques, sans perturbateurs endocriniens et de fabrication française. Parfait donc pour protéger leurs petites fesses qui peuvent souffrir de rougeurs ou d’eczéma, le tout accompagné de démangeaisons. Nous validons complètement le côté respectueux des peaux sensibles, sûrement dû au fait que le voile intérieur et la barrière anti-fuite soient d’origine naturelle.

Les couches promettent un temps d’absorption de 12 heures. Elles conviendront donc très bien pour le coucher. L’univers choisi par Biolane est très sympa avec ces petites bouilles d’animaux sur les couches qui vont plaire aux tout-petits. Elles sont proposées de la taille 1 à la taille 5, soit jusqu’aux 3 ans de l’enfant. La marque propose même de tester ses couches ! Il suffit de vous rendre sur le site officiel et d’en faire la demande.

Laboratoires GILBERT : Physiodose 100 % d’origine végétale

Pour éviter les otites à répétition, il est primordial de moucher bébé régulièrement. Et le sérum physiologique reste un indispensable, l’atout du mouchage ! Les Laboratoires GILBERT innovent en créant la première unidose de sérum physiologique 100 % d’origine végétale : le Physiodose Végétal. Au programme, des pipettes de sérum physiologique stériles en plastique d’origine végétale et fabriquées à partir d’éthanol, issu des déchets de la canne à sucre, véritable matière première renouvelable. Cela ne change en rien la qualité pharmaceutique du sérum qui protège et agit de la même façon que les unidoses classiques. Un bel engagement que nous avions envie de relayer chez FranceNetInfos.

Gamme de soins URIAGE Bébé (Expertise Xémose)

La gamme de soins URIAGE dédiée aux bébés est un véritable coup de cœur. Elle est idéale pour les peaux sèches à très sèches, mais aussi sur les peaux atopiques qui demandent beaucoup d’attention. Elle va devenir l’allier des parents qui angoissent face aux problèmes d’eczéma localisés de leurs bambins ou autres plaques de sécheresse.

Bébé – 1 ère Huile lavante apaisante non parfumée

Cette huile lavante est juste parfaite ! Elle est douce, sans savon ni parfum. Elle n’agresse pas la peau des tout-petits. Au contraire, elle a un petit côté hydratant très appréciable. Elle laisse comme un film protecteur qui ne nécessite pas forcément de mettre de la crème à nouveau. Elle mousse un tout petit peu, juste ce qu’il faut pour amuser bébé. Nous l’adorons !

Bébé – 1 er Baume oléo-apaisant anti-grattage

Avec ce baume, on retrouve les qualités de l’expertise Xémose d’URIAGE qui mise sur l’hydratation et la protection de l’épiderme cutané. Encore une fois, il va être d’un grand secours pour les peaux sèches à très sèches qui souffrent de plaques et de démangeaisons. Le baume a un côté apaisant immédiat, sûrement la présence du beurre de karité dans la composition. Nous avons apprécié qu’il pénètre rapidement : un vrai gain de temps après le bain ! Enfin, il a cette petite odeur réconfortante de propre que nous apprécions beaucoup chez URIAGE.

Nous espérons que vous pourrez vous inspirer de cette sélection pour prendre soin de la peau de vos enfants. N’hésitez pas à nous laisser un commentaire avec les produits qui vous suivent durant vos routines de soin.