Archiduchesse – Une marque française, fun et décalée

Archiduchesse est une entreprise française qui s’amuse à habiller les pieds, avec des chaussettes 100% Made in France. Une marque fun et décalée, qui propose de jolies chaussettes pour toute la famille et de sympathiques coffrets pour Noël !

Archiduchesse est une marque française qui depuis 2009 a imaginé autour d’un modèle unique de chaussettes, qui va se décliner en couleurs originales et motifs charmants. Pour les hommes, les femmes et les enfants, les chaussettes trouvent leurs pieds, offrant confort et grâce. Mais l’entreprise française, qui est fun et décalée, se veut aussi pleine de valeurs, proposant des chaussettes 100% Made in France, tissées à partir de coton certifié Oeko-Tex. La marque continue de se développer, proposant une large gamme de chaussettes, de ville, courtes, fantaisies, de luxe, des socquettes, des sportives, entre autres…

Pour ce Noël, la marque française propose de jolis coffrets ou des chaussettes simples, pour toute la famille. Nos coups de cœur sont nombreux, il y en a vraiment pour tous, des classiques aux fantaisies, comme la paire nommée Sacré français. Elles sont les plus françaises des chaussettes, avec leurs couleurs bleu, blanc et rouge ! Des chaussettes fabriquées en France, qui donne ou offre l’occasion, pour le porteur, d’afficher fièrement les couleurs françaises. Les chaussettes sont hautes à mi-mollet, douces, colorées, simples et pourtant pleines de sens. Elles sont labellisées Origine France Garantie, avec un remaillage fin et solide, en coton indien certifié Oeko-Tex.

Pour les femmes, il y a aussi beaucoup de choix, parmi les chaussettes fantaisies, de chaussettes en Lurex, pour apporter une touchant brillante… La paire Eclatante est l’une d’entre elles, qui permet de briller un peu, une touche dorée, sur des motifs simples, graphiques et séduisants. Les chaussettes sont en coton recyclé, plastique recyclé, polyamide, coton, polyester métallisé et autres fibres. Les chaussettes sont réellement féminines, avec cette touche dorée, agréables à porter, douces et fines.

Archiduchesse est une marque française, qui fabrique, en France, des chaussettes pour toute la famille, en coton Oeko-Tex. Une gamme qui s’est enrichie au fil des années, et qui propose aujourd’hui des chaussettes fantaisies, des coffrets pour Noël et de belles collections à retrouver au pied du sapin de Noël…

La marque française, fun et décalée Archiduchesse est à découvrir par-là !