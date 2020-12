Dujardin – La vie est un jeu, surtout à Noël !

La marque Dujardin, entreprise française, présente quelques nouveautés pour ce Noël 2020, qui voit la vie comme un grand terrain de jeux ! Autrement dit, il y a de tout et pour tout le monde, des jeux de société pour petits et grands, des coffrets pour des loisirs créatifs, des personnages à collectionner et des jouets.

Entreprise française depuis 1947, Dujardin ne cesse de se développer et distribue aujourd’hui des jeux de société et des jouets en France et à l’international. Certaines marques sont devenus des incontournables, comme Mille Bornes ou encore Le cochon qui rit. D’autres jeux à succès sont à venir…

Parmi les nouveaux jeux de société de la marque Dujardin, entre C’est grave docteur ?, Time machine, Mille bornes green, celui qui a retenu notre attention est Pac Man. En effet, la marque revisite le célèbre jeu d’arcane, sur un plateau. La boîte est plaisante, colorée, présentant un graphisme simple et rétro, bien évidemment ! A l’intérieur se trouve un plateau de jeu labyrinthe, en cinq parties, un pion électronique Pac Man, quatre pions fantômes de couleurs différentes, de 40 cartes fantômes, de trois dés jaunes, de quatre jetons yeux fantômes, de quatre jetons pastille puissance, de quatre jetons Partie du labyrinthe, de 16 jetons fantômes bleus, de trois jetons vie Pac Man, de trois jetons fruits, d’un bloc pour inscrire les scores, de trois piles et d’une règle de jeu. Le jeu est accessible aux enfants dès 10 ans, et se joue à partir de deux joueurs.

Avant de débuter le jeu, il va falloir mettre en place le plateau et tous les accessoires et cartes. Le but du jeu est simple, le joueur qui incarne Pac Man va devoir déplacer le personnage dans le labyrinthe, pour qu’il puisse récolter un maximum de Pac gommes et gagner un maximum de points. A tour de rôle, chaque joueur incarnera Pac Man, ainsi, à la fin de toutes les parties, le joueur qui aura fait le meilleur score l’emportera ! Ce qui est amusant, dans ce jeu, c’est que l’on se bat seul contre tous, ou en mode coopératif, contre le héros, en incarnant les fantômes. Les règles du jeu sont simples, bien décrites, pour jouer Pac Man ou les fantômes. Le jeu est assez immersif, plutôt attrayant et amusant, avec ces rôles différents. Le jeu de plateau est bien pensé, interactif et divertissant, offrant un vrai moment de jeu, entre amis ou en famille.

Du côté des loisirs créatifs, le coffret Plant it propose aux enfants de fabriquer des créations éco-responsables, en recyclant son papier ! Une sensibilisation forte et réelle, à la nature, l’écologie et au recyclage, pour les enfants à partir de 7 ans. Le grand coffret se compose d’une jolie presse, avec un shaker, une touillette, une rigole pour récupérer l’eau, de six emporte-pièces, d’un compartiment pour ranger les sachets de graines et trois sachets de graines à planter, de cinq feuilles géotextiles pour absorber l’eau, d’une zone de séchage, avec des tiges, pour étendre le papier recyclé et d’un guide d’utilisation.

Avant de commencer, il va falloir monter l’atelier en suivant les différentes étapes bien définies et simples à suivre. Ensuite, c’est l’activité en elle-même qui est décrite, avec quelques photographies et des étapes à respecter pour choisir, dans un premier temps, les matières premières et dans un second temps, recycler son papier. Il va falloir verser, dans le shaker, de l’eau jusqu’à la graduation prévue à cet effet et l’équivalent de deux feuilles A4. Il faudra ajouter trois billes, pour mélanger et malaxer le tout, pour obtenir la pulpe de papier. Les graines seront à ajouter, par la suite, avant de passer cette pulpe sous la presse, avec l’aide de feuilles géotextiles et d’un emporte-pièce. La spatule permettra de tout vider et d’étaler la pulpe correctement. L’activité est plaisante, avec ces feuilles recyclées et les petits mots à envoyer, qui finiront en terre, pour devenir de véritables plantes ! A offrir et à planter, le papier recyclé est une activité qui permet aux enfants de se sensibiliser au recyclage et à l’écologie.

D’autres jeux et jouets, sont bien évidemment à retrouver, comme les fabuleuses capsules d’Harry Potter, qui cachent chacune un personnage de l’univers fantastique, avec un animal magique et d’autres surprises ! Dans l’univers d’Harry Potter, le Choixpeau magique est toujours à découvrir, tandis que du côté des collections, il y a les Fur Balls Fantasy à saisir, de nouvelles petites boules de poils à adopter !

Vous l’aurez compris la marque française Dujardin redouble chaque année d’inventivité et d’imagination pour faire vivre à tous des expériences inoubliables et des amusants moments de partage et de découvertes. Des jeux et jouets à retrouver au pied du sapin de Noël…

