Le Baron, l’adaptation en bande dessinée

La Baron est une bande dessinée de Jean-Luc Masbou, une adaptation du Baron de Münchhausen, parue aux éditions Delcourt, en octobre 2020. Une histoire pleine de fantaisie, où le narrateur de ses propres récits se voit confronter à un ouvrage relatant ces faits…

Parmi les fabulateurs, il y en a trois sortes, mais celui dont il est question dans ce livre, est tout à la fois. Il est menteur, conteur et poète, entre autres, considéré longtemps comme un personnage imaginaire, tant ses aventures étaient incroyables. Pourtant ce personnage a réellement existé. Il s’agit du Baron de Münchhausen. Il vint au monde le 11 mai 1720, dans le château de Bodenwerder, dans la région de Weserbergland. Personne ne sait qu’un bébé, ni quel enfant il fut. Quelques ont été les évènements qui ont marqué sa jeunesse. Mais on peut penser que très tôt, le petit garçon avait déjà le goût de l’exagération et du mensonge. Il pouvait ainsi se donner de l’importance devant ses amis, ou encore séduire, plus tard, quelques demoiselles. A son adolescence, le Baron devint page du prince de Brunswick, avant de s’engager, à son service, comme mercenaire…

Après de belles et grandes aventures, le Baron se forgea lui-même sa légende, racontant de tavernes en campements, jusque dans les salons ses fantastiques histoires. Un jour, on remarqua l’intérêt qu’il y aurait à immortaliser ses exploits. Ainsi quelques années plus tard, les aventures de ce Baron furent imprimées et se retrouver dans les mains des habitants de Bodenwerder, voisins du fameux Baron. La stupéfaction et l’admiration se font rapidement ressentir, aussi, les uns après les autres, les habitants vont à la rencontre du Baron, lui présentant le livre, tout d’abord, puis lui demandant de venir lui-même compter ses récits fantastiques. Le Baron continue, malgré le livre, de raconter ses histoires impossibles, ses fanfaronnades, comme aime lui rappeler la Baronne. Le récit est drôle, un peu moqueur et très entrainant, avec plein de drôles d’histoires et d’exploits à découvrir. Le Baron tente de trouver sa place, à côté de ce livre qui narre sa propre histoire, présentant un personnage fantasque, un fabulateur incroyable drôle et attachant. Le dessin est beau, avec un trait fluide, travaillé et vif, offrant un bel ouvrage à découvrir.

Le Baron est une adaptation, une bande dessinée plutôt réussie et captivante, des éditions Delcourt, qui réussit à mettre en scène le Baron de Münchhausen qui revient rétablir la vérité sur ses exploits incroyables et fantasques, qu’il a tant de fois racontés…