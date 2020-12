Comme Avant, une marque éco-responsable

J’ai pu tester quelques produits phares de la marque pour pouvoir vous en parler. Et je peux vous annoncer tout de suite que j’ai plutôt été très convaincue par cette marque éthique et transparente !

Je commence avec mon coup de coeur dans ma sélection. Il s’agit d’une poudre lave-vaisselle au vinaigre blanc. Et jusqu’à maintenant, c’est tout bonnement le meilleur produit que j’ai pu utiliser pour mon lave-vaisselle !

Conçue à la main, la poudre pour lave-vaisselle est une alternative naturelle qui élimine les flacons en plastique. Conditionné dans du papier kraft compostable, un paquet correspond à une trentaine de lavages.

Elle n’est composée que de quatre ingrédients : acide citrique, cristaux de soude, percarbonate de soude et vinaigre blanc. Des ingrédients naturels très efficace pour nettoyer et dégraisser les surfaces, et donc votre vaisselle, dès 40°C. D’ailleurs, les 3 derniers ingrédients devraient trouver votre place dans votre appartement pour un ménage plus écologique.

J’ai régulièrement des soucis avec mon lave-vaisselle qui n’est pas très efficace, couplé au calcaire de l’eau. J’utilisais une poudre classique du commerce jusque là, qui lavait relativement correctement, selon les jours. Il restait souvent un dépôt sur la vaisselle et je devais souvent re-nettoyer derrière. Ce problème a drastiquement diminué avec cette poudre naturelle. J’en suis en tout cas très contente et je n’ai pas du tout envie de repasser à une poudre lave-vaisselle industrielle.

Cure-Oreille Escurette en Bois de Charme

Voici l’alternative aux coton-tiges qui sont un puit de déchets : le cure-oreille escurette. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l’oriculi, ce “coton-tige” en bambou ? Eh bien c’est ni plus ni moins que sa version en bois et métal. C’était un produit que j’avais très hâte de tester, et je dois dire que je suis plutôt convaincue. Je ne me sers plus que de ça, d’ailleurs.

Tout d’abord, il faut savoir que les oreilles n’ont normalement pas besoin d’être nettoyées. En effet, le cérumen est produit pour une raison et il permet de protéger le tympan. Le nettoyage des oreilles sous la douche est généralement suffisant, puisqu’il suffit d’enlever lexcès visible. Si vous avez un surplus de cérumen provoquant des bouchons, je vous conseille plutôt de consulter un ORL. Toutefois, si vous êtes un·e habitué·e des coton-tiges et souhaitez les remplacer, alors l’escurette est votre nouvelle amie.

Ce petit morceau de métal avec son manche en bois est fabriqué à la main en Bretagne. Son bois de Charme français est certifié PEFC (gestion durable des forêts) et la tige est en inox médical. Il s’introduit dans l’entrée de l’oreille pour récolter l’excès de cérumen en “gratouillant” et il suffit ensuite de le nettoyer. Ainsi, il est réutilisable à vie et présente une excellente alternative écologique aux cotons-tiges jetables. De plus, il convient également aux enfant à partir de 3 ans ! Parfait pour toute la famille.