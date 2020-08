Savon de Marseille : les savonneries Marius Fabre et Fer à Cheval

Le Savon de Marseille est un incontournable du zéro déchet et devrait être présent dans toutes les maisons. À lui seul, il remplit un nombre incalculable de missions, remplaçant des dizaines d’autres produits chimiques. Alors on fonce découvrir deux savonneries emblématiques du véritable Savon de Marseille : Marius Fabre et Fer à Cheval.

Le savon de Marseille

Vrai ou faux, comment faire la différence ?

Le Savon de Marseille est un produit connu de toute personne vivant en France. Savon fabriqué de manière artisanale, il est présent sur tous les étals des stations balnéaires du Sud. Pourtant, la plupart des produits vendus en tant que souvenirs sont des contrefaçons. Idem pour les “savons de Marseille” que vous pourrez trouver en moyenne et grande surface. En effet, ceux-ci ne respectent pas le procédé de fabrication propre au véritable savon de Marseille fixé au 17ème siècle par Edit de Colbert. Ils contiennent également beaucoup plus d’ingrédient, pas toujours naturels, et souvent nocifs. Alors comment distinguer le vrai du faux ?

Le terme « Savon de Marseille » correspond à une méthode de fabrication très particulière, donnant son odeur caractéristique à ce produit. En effet, la fabrication ne peut s’élaborer que dans des chaudrons à ciel ouvert, avec une cuisson quotidienne durant deux semaines. Fabriqué à base d’huiles végétales soigneusement sélectionnées, notamment l’huile d’olive, le savon de Marseille est garanti « Extra Pur ». Un premier indice sur l’authenticité d’un véritable savon de Marseille : souvent sous forme de bloc carré, il est estampillé d’un “72%” sur une ou plusieurs de ses faces. Il s’agit du pourcentage d’huile végétale qu’il contient. La longueur de la liste des ingrédients est également révélatrice. En effet, là où un savon classique contiendra entre 20 et 30 ingrédients, le véritable savon de Marseille n’en contient qu’entre 5 et 7.

Les vertus du savon de Marseille

Difficile de ne pas vanter les vertus du savon de Marseille. Utilisé depuis des centaine d’années pour le corps et le linge, c’est un véritable savon multitalent. À lui seul, il remplace nombre de produits ménagers et libère la place dans vos placards. Si vous souhaitez prendre soin de la planète, alors le savon de Marseille est votre nouveau meilleur ami. Alliez-le avec du savon noir, du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude, et vous n’aurez plus jamais à acheter d’autres produits toxiques du commerce.

Pour la peau, le savon de Marseille a un pH neutre, ce qui signifie qu’il ne l’agresse pas et à convient à toutes les peaux, même celle de bébé. Dans le véritable savon de Marseille, il n’y a ni conservateur, ni colorant ni parfum ni graisses animales. Ainsi, le risque d’allergie est presque réduit au néant. Concernant l’environnement, c’est le savon nomade idéal car il est non-polluant et biodégradable. C’est celui que vous pouvez utiliser au jardin, ou pour vous laver à la rivière, sans risque d’impacter la nature. Concernant le nettoyage, le savon de Marseille possède des propriétés dégraissantes et détachantes reconnues, très pratiques pour toutes les tâches ménagères. On peut même se brosser les dents avec. Si je ne vous ai pas convaincu·e, je ne peux plus rien pour vous.

Procédé de fabrication

Comme je le disais plus haut, la fabrication du véritable savon de Marseille répond à un procédé spécifique et rigoureux. Il comporte 9 étapes avant de pouvoir être utilisé.

D’abord, la saponification permet de transformer les huiles végétales en pâte de savon grâce à la réaction chimique du contact avec la soude. Cette pâte est ensuite lavée plusieurs fois à l’eau salée afin d’éliminer la soude restant pendant l’étape du relargage. C’est alors qu’elle cuit toute la journée pendant dix à quinze jours dans un chaudron à ciel ouvert, à 100°C. Vient l’étape du lavage ou la pâte de savon cuite est affinée par plusieurs lavages permettant d’éliminer le glycérol, les impuretés et les acides gras non saponifiés. Un dernier lavage à l’eau pure pendant la liquidation permet d’en faire un savon “Extra Pur”. Ces cinq premières étapes constituent la “cuite”, phase déterminante et délicate qui requiert toute l’attention et le savoir-faire du maître savonnier.

Après cela, la pâte de savon cuite, nettoyée, et encore chaude est versée dans les « mises », de gigantesques moules à même le sol, dans une opération de “coulées des cuites”. Pendant 48h, cette pâte va sécher à l’air libre. Comme pour le linge, elle séchera plus rapidement en cas de mistral ! Une fois sec, le savon est coupé dans les mises, en pains de 30 kg, à l’aide d’un couteau tiré par un treuil. Les pains de savon sont à leur tour découpés dans une machine pour en faire des blocs de différentes tailles. Enfin, c’est le marquage qui vient assurer son authenticité auprès des consommateurs et consommatrices. En effet, les cubes sont estampillés sur les 6 faces, signe de reconnaissance du traditionnel « savon de Marseille »

La savonnerie Marius Fabre

Son histoire

Créée par Marius Fabre en 1900, la savonnerie familiale est spécialisée dans la fabrication de savon de Marseille et de savon noir à l’huile d’olive. C’est d’ailleurs aujourd’hui la seule savonnerie en France à produire ce dernier. Comme toute entreprise familiale, le savoir-faire s’est transmis de génération en génération. Aujourd’hui, elle est dirigée par Julie et Marie Bousquet-Fabre, les arrières petites filles de Marius.

La savonnerie fait office de musée toute l’année pour transmettre, expliquer, susciter la curiosité des plus jeunes. On y explique notamment la place centrale de l’huile d’olive dans leurs produits, ingrédient dont les vertus sont reconnues depuis l’Antiquitié. Bien-sûr, on peut découvrir l’histoire du savon de Marseille et assister à toutes les étapes de sa fabrication. À travers l’Union des Professionnels du Savon de Marseille, Julie et Marie Bousquet-Fabre défendent aux côtés de leurs confrères marseillais la création d’une Indication Géographique Protégée pour le Savon de Marseille.

Quelques produits du moment Le cube de savon de Marseille à l’huile d’olive



La star, c’est lui. Le cube de savon de Marseille, l’original, le produit presque brut. C’est la pièce historique de la savonnerie Marius Fabre, celle qui vient d’antan. Au plus naturel, ce cube de savon de Marseille est composé d’huiles végétales d’olive et de coprah, d’eau, de sel de Camargue et de soude. Rien de plus, rien de moins. en effet, comme expliqué précédemment, il est “extra pur”, composé de peu d’ingrédients, et débarrassé de toute impureté. C’est comme ça qu’il peut prendre soin de toutes les peaux, en particulier les peaux sensibles. Car il n’a aucun agent nocif ou toxique. Que du naturel.

Ce savon dur peut prendre plusieurs formes, la plus connue étant le cube. Il a cette odeur particulière du chaudron, entre le fumé et le métal. C’est un peu déstabilisant au départ, mais on s’y habitue vite. Ça fait quelques temps maintenant que je n’utilise rien d’autre pour me laver qu’un véritable savon de Marseille. Et pour être tout à fait honnête, jamais je ne pourrais repasser à autre chose. Quand on sait ce qu’il suffit pour faire un bon savon, on est en droit de se demander pourquoi l’industrie du cosmétique continue à blinder leurs savons et gels douches de tous ces produits artificiels et mauvais pour la peau et pour l’environnement.

Le savon de Marseille Marius Fabre à l’huile d’olive apporte ses vertus nourrissantes et contribue à diminuer le dessèchement de la peau. La barre de savon de Marseille est la spécialité de la savonnerie depuis 1900. Découpée et frappée à la main, elle est le témoin de la fabrication artisanale du savon de Marseille, perpétuée au sein de la famille Fabre depuis quatre générations.

Savon de Marseille pour le linge, sans huile de palme



Le savon de Marseille pour le linge possède la même composition que son homologue, à une différence près. En effet, à la place de l’huile d’olive, il est composé d’huile de tournesol oléique. Il s’agit d’une alternative plus écologique que l’huile de palme qui a été définitivement supprimé de la savonnerie. Il est recommandé pour laver le linge délicat en douceur tel que la laine, la soie, la dentelle ou le linge de bébé. Hypoallergénique, il convient aux peaux sensibles tout en étant efficace contre les tâches rebelles. Cependant, rien ne vous empêche de vous laver également avec, ou de faire le ménage. La seule différence est que si vous avez une peau sèche ou sensible, les vertus de l’huile d’olive vous seront plus profitables.

Pour faciliter son utilisation, le savon de Marseille blanc se décline également en copeaux, à dissoudre dans de l’eau chaude pour un lavage en machine. C’est aussi pratique pour créer soi-même ses cosmétiques plutôt qu’à s’amuser à râper soi-même un bloc de 400g…

Savonnette Verveine, sans huile de palme



En ce moment, Marius Fabre propose aussi de découvrir une petite collection Verveine, à commencer par cette savonnette. Elle possède quelques ingrédients supplémentaires par rapport au savon de Marseille classique, et notamment du parfum du coup. D’autres fragrances sont disponibles, comme Chevrefeuille, Grenade, Figue, Lavande, etc. Elles sont à base d’huile d’olive et de coprah, permettant d’apporter de la douceur à la peau, tout un laisser un léger voile parfumé. L’odeur de la verveine est très caractéristiques, mais compliquée à décrire. Chez moi, elle sonne comme une odeur de citron et de “vert”. Une sorte de citronnelle adoucie, relevée de feuilles type laurier. Ça doit pas ressembler à grand chose dit comme ça, mais je fais ce que je peux. On apprécie le fait qu’elles ne possèdent aucun colorant, restant donc des savonnettes très naturelles.

Leur format est idéal pour les glisser partout. Pour ma part, elle a tout de suite pris place dans ma trousse de toilette de voyage.

Savon liquide de Marseille Verveine



Vous préférez peut-être la version liquide au savon solide ? Si c’est le cas, Marius Fabre propose un savon liquide de Marseille parfumé à la Verveine. Dans un joli flacon à pousse-pousse, ce savon allie huiles végétale et fragrance de verveine pour un instant de bien-être énergisant. Il peut s’utiliser pour la douche mais également pour le lavage de mains et du visage. À vous de voir si vous le voulez dans le douche ou sur le rebord du lavabo. Pour éviter les déchets, il est possible d’acheter des recharges de 1L afin de réutiliser le flacon de 400 ml plusieurs fois.

La composition est sensiblement la même que la savonnette à la Verveine. La seule différence concerne les quelques composants qui en font un savon liquide plutôt que solide. Là encore l’odeur est agréable et fraîche, évoquant l’été et le soleil. Le flacon doseur est très pratique pour se contenter d’une quantité raisonnable de savon et éviter le gaspillage.

Retrouvez tous les produits Marius Fabre sur leur site web et en boutique à Paris et Salon-de-Provence.

La savonnerie Fer à Cheval

Son histoire

Fondée en 1856 à Marseille, Fer à Cheval, est la plus ancienne savonnerie de Marseille. Il s’agit d’un entreprise du patrimoine vivant inscrite aux monuments historiques. Avec Marius Fabre, elles font partie des toutes dernières savonneries en France à fabriquer les véritables Savons de Marseille selon son procédé original. Comme le veut la tradition, la saponification du savon est élaborée exclusivement en chaudrons selon un savoir-faire ancestral marseillais précieusement transmis de génération en génération.

Aujourd’hui, la savonnerie Fer à Cheval propose de (re)découvrir le savon de Marseille. Reconnu pour son efficacité légendaire, c’est le produit zéro déchet par excellence : un retour aux sources sain et écologique. Et en nouveauté, des savons nomades pratiques, qui s’emportent et s’accrochent partout de la salle de bain à la cuisine. Ainsi, ils vous suivent au gré de votre mode de vie (à la maison, en voyage, au camping, en randonnée, en bateau…). Faites entrer la Provence chez vous avec ces nouveaux formats ludiques qui revisitent le Savon de Marseille à l’huile d’olive.

Les nouveautés zéro déchet Savon de Marseille en tranche Olive



On ne présente plus le classique cube de savon de Marseille. Pour innover, Fer à Cheval propose un cube en tranche. Mêmes dimensions, mais découpé en 4 tranches de 65g. Joliment rangées dans leur étui en carton biodégradable, ces petites tranches sont très pratiques. Avec un seul cube tranché, on peut attribuer un savon au voyage, un à la douche, un à la cuisine, et un pour le lavabo. Arborant la célèbre emprunte de fer à cheval, j’ai adoré disséminer ces jolis savons aux 4 coins de ma maison. Et si vous êtes un maniaque des germes, vous pouvez aussi choisir d’attribuer une tranche à chaque personne de la famille. Ainsi, chacun son savon et les hippopotames seront bien gardés.

Suivant le procédé de fabrication présenté en début d’article, ce savon de Marseille est extra-pur et sans ajout de parfum, colorant ou conservateur. Avec 100% d’ingrédients d’origine naturelle, ce savon de Marseille est certifié Cosmos Natural : une valeur saine et écologique pour tous les usages et pour toute la famille.

Savon de Marseille l’Olive



Vous connaissez les gros savons accrochés au mur dans les toilettes des écoles ? On y frottait les mains et le savon claquait contre le métal du socle, produisant un bruit caractéristique de notre enfance. Eh bien Fer à Cheval s’est inspiré de cela pour créer l’Olive (et ses compagnons). C’est d’ailleurs lui qui sert de recharge pour les porte-savons écoliers. Chez nous, on ne l’arroche pas au mur, mais on l’accroche où on veut grâce à sa corde en jute tressée. Pour ma part, elle est suspendue dans la douche et je trouve ce format ultra-pratique ! En effet, plutôt que de stagner dans le petit reste d’eau du support à savon et fondre dedans, l’Olive sèche directement sans perdre de matière. De plus, la prise en main est idéale pour récolter le savon et se savonner. Le savon de Marseille l’Olive est un produit très bien pensé.

Ce format de savon à suspendre existe aussi en forme de gauffre ou de cigale. Idéal pour un cadeau original qui rappelle le doux son qui accompagne nos étés et nos goûters gourmands près de la piscine. Un manière ludique et pratique de transformer l’instant de la douche, chez les plus petit·e·s comme les plus grand·e·s.

Retrouvez tous les produits Fer à Cheval sur leur site web et en boutique à Paris et Marseille.