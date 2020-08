C’est aux éditions Langue au chat, qu’est paru, en juin 2020, dans la collection Mes premières histoires, l’album Plus tard, je serai… toujours à tes côtés ! Un livre de Marie Tibi, qui présente une histoire tendre et rassurante, pour tous les jeunes lecteurs qui ont peur de grandir…

Un petit garçon, qui se prénomme Jules, fait souvent des bêtises. Aujourd’hui, il a dessiné, avec ses nouveaux crayons, sur le mur. Sa maman le gronde et lui demande de grandir un peu, car il n’est plus un bébé. De plus, elle espère que plus tard, il arrêtera toutes ces bêtises ! Ses parents répètent sans cesse « Plus tard, quand tu seras grand… ». Jules pense à ce plus tard, il est très mystérieux et même un peu inquiétant. Le petit garçon ronchonne et boude, il n’a pas envie de grandir plus tard et préfèrerait faire toutes les bêtises qui peuvent lui passer par la tête…

Le récit est très doux, présentant Jules, un petit garçon qui fait des bêtises et dont les parents ne cessent de répéter qu’il doit grandir et que plus tard les choses seront différentes. Le petit héros s’interroge et s’inquiète. Heureusement, c’est avec sa grand-mère qu’il va trouver du réconfort et des réponses. Un lien intergénérationnel attendrissant et important, mis en avant de cet album. Les tout-jeunes lecteurs pourront s’identifier au petit héros, qui est ainsi rassuré par sa mamie autour de surprises et de promesses. Car l’avenir est fait de plein de belles choses, d’aventures, de rencontres, de cadeaux… Le récit est très doux et rassurant, avec un réel échange entre les deux personnages, à travers un tendre et amusant dialogue. Le dessin est tout aussi plaisant et charmant, offrant un bel univers à découvrir.

Plus tard, je serai… toujours à tes côtés ! est un bel album, entre tendresse et réconfort, paru aux éditions Langue au chat. Un livre plein d’amour et de bienveillance, qui vient aussi répondre aux questions des jeunes lecteurs, tout en les rassurant.