Prescription Lab Août 2020 x Luz Collection – Spoilers #7

J’avais vraiment hâte de recevoir ma Prescription Lab d’août 2020 parce que n’étant pas encore sur mon lieu de vacances, je me suis dit “elle va m’apporter un max de soleil, trop cool !”. En plus, la collaboration avec la marque Luz Collection s’annonçait plutôt bien. Mais alors, est-ce que son contenu a su me convaincre ce mois-ci ?

Zoom sur la Prescription Lab Août 2020 x Luz Collection



Je trouve que cette box a été pensé pour toutes celles qui n’auront pas la chance de partir en vacances cet été. La sélection n’est pas forcément très estivale. En revanche, elle réserve quand même de belles surprises en terme de produits. Et encore une fois, Le Prescripteur est juste sensationnel.

Le pochon en coton recyclé est très sympa. Sa forme sort un peu de l’ordinaire avec son ouverture par le haut, et la poignée sur le côté qui permet de la tenir comme une trousse de toilette. La citation d’Alphonse de Lamartine sur le thème imagé de la mer apporte un petit côté chaleureux. Pensé par Luz Collection, il est en coton recyclé, au même titre que leur collection de maillots de bain, bodies, tenues de sport. D’ailleurs, je vous encourage à vous rendre sur leur site officiel, tout est superbe !

Au programme



Côté contenu ce mois-ci, plusieurs possibilités s’offrent à nous. En ce qui me concerne, je n’ai pas été forcément surprise par ma sélection. Néanmoins, tous les produits me serviront au quotidien.

Le soin combleur multi-corrections instantané (rides, sillons profonds, grain de peau irrégulier) de la marque URIAGE.

C’est le produit que j’ai préféré de la box. En plus, il est en full size ! Pour le coup, la box est largement rentabilisée, puisqu’il coûte quand même 35 €. Franchement, je suis ravie de pouvoir le tester, je vous en reparlerai prochainement.

La base de teint matifiante & lissante de Prescription Lab



Ce mois-ci, PLab s’attaque aux irrégularités du teint avec sa base matifiante à la composition clean, je valide !

Le shampoing doux revitalisant Korres

Korres est une marque dont j’entends beaucoup parler en ce moment. Et bizarrement, je ne la connais pas du tout. Je vais pouvoir me faire un premier avis avec ce format voyage à l’aloe vera et provitamin B5.

L’hydrabio gel crème de Bioderma

Je connais ce produit par cœur, je l’ai utilisé maintes et maintes fois. En format miniature également, je compte bien m’en servir le soir pour rafraîchir ma peau après une journée passée au soleil.

À l’intérieur, on retrouve aussi un bon d’achat CHEERZ avec 10 tirages photo offerts. Et bien sûr Le Prescripteur qui présente trois talentueuses artistes du moment à suivre sur Instagram. J’ai pu faire la connaissance de @sacree_frangine – Célia & Aline – dont les illustrations sont incroyables : énigmatiques, poétiques, féminines. Mais aussi Léa – @lea_morichon – qui dessine de superbes paysages aux couleurs chaudes et estivales. Et enfin, Louise – @lavilletlesnuages – qui illustre mon numéro du Prescripteur ce mois-ci. Elle surprend beaucoup avec ses illustrations drôles et démesurées de femmes malicieuses.

