Animus, le conte étrange d’Antoine Revoy

C’est aux éditons Imho qu’est paru, fin juin 2020, la bande dessinée fantastique Animus, d’Antoine Revoy. Un conte étrange qui s’inspire des ouvrages japonais et français, offrant une histoire teintée de fantastique, de magie, entre fascination et épouvante.

Dans son bureau, le commissaire Koyasu reçoit deux parents. Voilà neuf jours que leur enfant, Kenichi, a quitté leur domicile et a disparu. Le commissaire tente de rassurer les parents, expliquant que les investigations se poursuivent et qu’ils doivent être forts. Avant de les conduire vers la sortie, il rappelle qu’il est joignable à tout moment. Puis, il retourne au commissariat, prend la photo du nouveau disparu, pour aller l’accrocher avec d’autres photographies d’enfant disparus, lorsqu’un de ses collègues arrive en criant. Ils viennent de recevoir un appel concernant un garçon disparu. Le commissaire prend le téléphone, demandant en quoi il peut aider. Une voix explique qu’il s’agit de Shinji Inagaki et qu’il trouvera son cadavre dans la forêt de Saga-Arashiyama. Mais, à peine les informations énoncées, la personne raccroche…

La bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, offrant une belle dynamique de lecture, et permettant plus facilement de faire des pauses, quoique le récit soit très fluide, captivant et se lit donc aisément. D’un côté, un commissaire enquête depuis plusieurs années sur la disparition suspecte d’enfants. De l’autre, il y a deux enfants à suivre, les principaux personnages, qui vont découvrir un être étrange et un parc magique et inquiétant. Ils vont rapidement découvrir qu’il est arrivé quelque chose à cet enfant portant un masque et qu’il est à l’origine de certains maux, qui touchent les enfants, qui passent au parc, notamment leur disparition… Le scénario est bien ficelé, le thriller inquiétant et très mystérieux, avec deux enfants courageux, qui vont tout tenter pour découvrir la vérité. Le suspense et le danger sont omniprésents, dans ce récit qui offre une lecture fascinante, accompagnée d’un dessin tout aussi plaisant, assez réaliste et au découpage efficace.

Animus est une bande dessinée d’Antoine Revoy, paru aux éditions Imho, présentant un conte étrange. Un premier roman graphique pour l’auteur et illustrateur qui s’avère captivant, entre magie, fantastique, angoisse, thriller, mort et espoir.