Sur une idée originale de Nicolas Juncker, les Éditions Glénat nous proposent “Octofight”, une trilogie décapante où il ne fait pas bon avoir passé l’âge de la retraite !!!!! Les vieux, ça coûte une blinde aux caisses de retraite et à la sécurité sociale !! Aussi, en 2056, le gouvernement décrète que les Octogénaires doivent disparaitre !!!! Seule échappatoire : la fuite.

Premier tome intitulé : Ô vieillesse ennemie, paru le 17 Juin 2020 et les deux autres à venir dans l’année !!!!

Le décor :

Mauvaise nouvelle aujourd’hui ! Stéphane, un des deux vieux de la famille, vient de se faire griller auprès des services de l’État … D’après son dernier bilan urinaire, le taux de nicotine est bien trop élevé dans son corps ! Fini la petite vie tranquille chez son fils et ses petits enfants. Avec Nadège, sa femme, il va falloir trouver une solution.

Après maintes discussions familiales, stériles, les deux petits vieux décident de se barrer en (presque) douce, en piquant la voiture du fils. Mais, déjà, à quelques kilomètres de la maison, ils sont repérés par la police, suite à l’utilisation d’une carte d’identité sur une borne de rechargement de véhicules.

Commence alors une échappée improbable, où Stéphane et sa femme, à présent fugitifs recherchés, se sentent à la fois grisés et inquiets par leur nouvelle situation !!! Ils ne savent encore pas grand chose du « monde extérieur » mais il va falloir se battre, pour survivre !

Le point sur la BD :

Tu prends le film « Thelma et Louise », « Fight Club » et « Soleil vert », puis tu mixes avec Du Gaullisme extrême, et hop !!! T’obtiens ce qu’il y a dans le cerveau de Juncker !!!! Une idée corrosive et décapante, où l’auteur switche entre la montée en puissance de l’extrémisme voulant l’euthanasie civique des vioques. Et un monde dystopique où ils sont obligés de fuir et se battre pour échapper à une mort certaine …

Une montée en puissance de l’action tout au long de ce premier tome où le lecteur éprouve une compassion énorme envers ces pauvres vieux. Mais aussi, de l’excitation et de l’inquiétude, à travers chaque « aventures » menées pour s’en sortir !! Et ce n’est pas parce qu’on parle des vieux qu’il n’y a pas d’action !! Croyez moi, ça dépote grave comme un bon Tarantino !!

Aux illustrations, Chico Pacheco et son art tellement caractéristique. Des visages expressifs, burinés mais authentiques. Du noir et blanc pour accentuer la gravité de la situation, non sans humour noir !!!

Un duo qui s’accorde parfaitement pour un premier tome d’Octofight aux Éditions Glénat.

La conclusion :

On se laisse entrainer dans ce premier tome complètement barré !!!! Octofight chez Glénat propose une échappée plus que mouvementée, où se mêle un sentiment d’injustice et une « fureur de vivre » pour ces retraités dont la vie ne tient qu’à un fil !!!! Une réflexion noire mais bien menée par deux auteurs aux idées complètement folles !!!! Vivement la suite qu’on sache le devenir de nos deux battants !!!