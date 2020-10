Lamazuna : focus sur l’hygiène dentaire écoresponsable

Dans la série des astuces pour prendre soin de soin de manière éco-responsable, je vous présente des alternatives à utiliser au quotidien. Aujourd’hui c’est la marque Lamazuna que je mets en avant avec deux alternatives au dentifrice classique.

Lamazuna, une marque drômoise “écolonomique”

Fondée en 2010 par Laëtitia, Lamazuna est née d’une prise de conscience écologique. Le jour où Laëtitia a remplacé ses cotons démaquillants par des lingettes réutilisables, elle a voulu développer cette idée. Quelques mois plus tard, la vente en ligne de ses lingettes commence, et l’engouement est rapide. Avec les années, le site se développe et les produits proposés varient. En 2018, les bureaux et leur dizaine d’employé·e·s déménagent dans la Drôme. C’est désormais 50 personnes qui travaillent à composer des produits respectueux du corps et de la planète et à nous les envoyer avec amour.

On associe souvent l’écologie à un prix élevé. Si c’est éco-responsable, si c’est écologique, si c’est bio, si c’est zéro déchet, alors c’est hors de prix. C’est en partie vrai puisqu’à l’achat, le prix est bien plus élevé que les produits classiques. Cependant, ce sont des produits qui durent jusqu’à quatre fois plus longtemps et qui reviennent donc moins chers sur le long terme. Consciente de cela, Lamazuna a un leitmotiv original dans son nom mais simple dans son application. En effet, il s’agit de proposer des produits innovants et sans danger pour la santé et l’environnement qui, au passage, permettent de faire de belles économies.

Les alternatives au dentifrice classique

Nous sommes depuis toujours habitué·e·s à notre tube de dentifrice qui mousse en bouche. Le goût va du mentholé au chewing-gum, fraise et même Ice-Tea ! En prenant du recul, on se demande un peu comment on en est arrivé·e·s là en toute honnêteté. J’avoue que ça a donc été facile pour moi de me tourner vers des alternatives, encore fallait-il trouver la bonne. Alors qu’a-t-on à notre disposition ?

Pour enrayer la montagne de déchets que sont ces tubes en plastiques, on commence par le dentifrice solide. C’est un des premiers modèles proposés, généralement présenté dans un étui carton. On peut cependant l’acheter aussi en format vrac. Sa composition varie, allant du plus simple (savon de marseille et huile essentielle de menthe poivrée) à la plus élaborée. J’ai aussi découvert récemment le dentifrice en poudre, généralement présenté dans un pot en verre, ou encore une fois en vrac. Enfin, il y a le dentifrice en pastilles à croquer, la version la plus originale et pratique selon moi. Pour cet article, j’ai sélectionné deux alternatives de chez Lamazuna dont je vous donne mon avis.

Dentifrice solide à la menthe poivrée Lamazuna

Comme évoqué au-dessus, le dentifrice solide a été une des premières alternatives proposées au dentifrice classique. Les compositions varient mais elles sont déjà généralement vegan. Leur présentation aussi varie, entre le petit pain à frotter, les formes rigolotes comme des nuages, animaux ou autres formes géométriques, etc. Chez Lamazuna, le choix s’est porté sur un format “sucette” avec un petit pain sur un bâtonnet de bois. Le dentifrice arrive dans une petite boîte en carton. Déjà, personnellement, je valide ce format que je trouve tout mignon et facile à manipuler.

Ce dentifrice solide est fait à la main dans l’arrière-pays niçois, sans tensioactifs sulfatés. L’huile de coco, grâce à son acide laurique antibactérien, participe à réduire la plaque dentaire et à la santé globale de la bouche. Il contient de l’huile essentielle de menthe poivrée pour rafraîchir, et du calcium carbonate comme abrasif doux et respectueux de l’émail. Le goût est effectivement frais et agréable en bouche. En frottant, le dentifrice génère une légère mousse qui évoque l’usage classique.

D’ailleurs, l’usage consiste à frotter sa brosse à dent mouillée à l’eau chaude sur le dentifrice solide. Très peu de dentifrice est nécessaire pour être efficace, mais c’est un peu compliqué. Déjà il faut laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit chaude, donc côté écologique c’est moyen. Ensuite, il faut beaucoup frotter pour que ça vienne sur la brosse à dents. Et enfin, frotter en met littéralement de partout, et ça c’est vraiment pas top. Du coup, en terme d’efficacité, de goût, d’odeur c’est parfait. La composition est très bonne. Par contre, l’utilisation n’est pas assez pratique pour que ça devienne mon allié quotidien.

Dentifrice à croquer menthe-citron Hydrophil

Si on m’avait dit un jour que je pourrais me brosser les dents avec une pastille à croquer, je pense que j’aurais bien ri. Et pourtant, il s’agit finalement de mon alternative préférée ! En effet, Lamazuna propose un petit bocal de 130 pastilles de la marque Hydrophil, un partenaire zéro déchet.

Le principe est simple, une pastille égale un brossage. Il suffit de la croquer comme on croquerait un bonbon, la salive transforme la poudre en pâte et il ne reste plus qu’à frotter. J’ai trouvé ça un peu étrange au premier abord, mais je m’y suis rapidement faite et je trouve ça vraiment pratique et économique. Simple comme bonjour, pas de poudre qui se renverse partout, je suis conquise. Pour ma part, je n’utilise qu’une moitié de pastille, ce que je trouve tout à fait suffisant.

D’abord, je suis absolument fan du contenant en verre avec son couvercle en métal. Résistant et petit, il se trimballe partout et c’est idéal pour les voyages. De plus, le format pastille permet, pour des petits voyages, de n’en prendre que le nombre nécessaire. Adieu la trousse de toilette XXL ! Le goût menthe-citron allie la fraîcheur du dentifrice classique a une note sucrée-acidulée très agréable. J’aurais cependant préféré plus de mentholé, ce que je préfère lors d’un brossage de dent pour vraiment avoir cet effet fraîcheur. Le dentifrice ne créé pas de mousse et génère beaucoup de salive, mais on s’habitue rapidement et ce n’est finalement pas dérangeant.

Le petit plus : il fait partie des alternatives les moins chères du marché, et ça dure longtemps !

Brosse à dent rechargeable Lamazuna

Bon, je ne pouvais pas vous parler des alternatives au dentifrice classique sans évoquer les brosses à dents. Je suis plutôt adepte des brosses à dents en bambou, mais Lamazuna propose également une brosse à dent rechargeable en bioplastique. Au lieu de jeter l’objet entier, on ne change que la tête tous les 3 mois.

Le manche de la brosse à dents est composé à 70% de dérivés de ricin, une plante qui (comme toutes les plantes) absorbe du carbone en poussant, mêlés à 30% de plastique pour que cette matière supporte l’humidité de la salle de bain et le choc des frottements pendant le brossage. Ce n’est pas la solution idéale mais ça permet quand même de générer moins de déchets. Et il s’agit avant tout de faire ce qu’on peut, c’est donc une bonne initiative.