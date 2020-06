La box zéro déchet Pousse Pousse pour la fête des mères

Vous n’êtes sans doute pas novice face au concept des « box », ces colis à découvrir chaque mois. Les thèmes sont très divers, allant de la box littérature à la box beauté, en passant par les box pour enfants ou encore les box pour chats ! Tout le monde peut trouver son bonheur ! Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir la box zéro déchet Pousse Pousse du moi de mai, une super idée pour la fête des mères !

Pousse Pousse, mais qu’est-ce que c’est ?

L’histoire commence avec 3 amis d’enfances, Grégoire, Romain et Louis. Passionnés par la Nature, le bio et le faire soi même, ils montent ensemble une start-up autour du principe des box. Selon eux, l’idée est de pouvoir partager leurs principe de vie et leur notion d’écoresponsabilité. À l’image de l’effet colibri, ils tentent de montrer qu’une petite action quotidienne est une action facile pour améliorer la planète. Si tout le monde s’y met un peu, on peut aller loin. Ainsi, en 2017, ils lancent une première box pour créer soi-même son potager. Un an et 5000 boxs de jardinage après, ils décident de faire évoluer le concept. En effet, se rendant compte que c’est surtout l’aspect « Do It Yourself » qui plaît, ils créent Pousse Pousse.

Désormais, la box Pousse Pousse ne sera plus centrée qu’autour du jardinage, mais autour d’un mode de vie écoresponsable. Eh oui, il n’y a pas qu’au jardin qu’on peut planter des petites graines ! Les concepteurs savent qu’une bonne partie de la population est sensibilisée à leur impact sur l’environnement. Seulement, il n’est pas toujours facile de savoir où commencer, ni comment se lancer seul·e. C’est là leur crédo. Ils décident d’accompagner, de manière ludique, les personnes désirant limiter leur empreinte écologique. La box zéro déchet Pousse Pousse est née, et le principe est très simple. Chaque mois, on reçoit un livret et des éléments pour fabriquer soi-même des produits de beauté, d’hygiène, d’entretien de la maison et de grande consommation.

Pourquoi une box zéro déchet ?

De plus en plus de personnes prennent conscience de leur environnement. Enfin surtout, de leur impact sur l’environnement. Et cela passe bien sûr par la limitation des déchets, et un retour à des produits plus naturels. Pousse Pousse s’en est rendu compte, et a cherché à accompagner ces personnes-là. De manière simple, ludique et pédagogique, tout le monde peut faire un petit pas vers un quotidien plus écoresponsable.

Beaucoup pourraient penser que ce ne sont pas ces impacts les plus inquiétants, et donc que ces petits gestes ne servent à rien. Pourtant, si chacun réduit au moins un peu ses déchets, l’impact peut être considérable, surtout à long terme.

La box zéro déchet permet, chaque mois, de recevoir un petit kit « Do It Yourself » pour adopter facilement des éco gestes au quotidien. Un petit guide fournit également des recettes faciles que l’on peut réutiliser pour pour créer des produits pratiques, écoresponsables et efficaces. Enfin, elle propose de découvrir chaque fois une marque partenaire coup de coeur.

Contenu de la box zéro déchet Pousse Pousse

Comme dit précédemment, chaque mois correspond à un thème différent. Celui du mois de mai est la santé bucco-dentaire. Dans notre petit coffret, nous avons donc deux brosses à dents en bambou, un dentifrice en poudre, une poudre de charbon, et un fil dentaire bio. Un petit livret accompagne tout ça pour donner des informations et indications.

En temps normal, la box zéro déchet Pousse Pousse est une box « Do It Yourself ». L’idée est donc de confectionner soi-même ses produits grâce aux ingrédients fournis. Pour ce mois de mai, compte-tenu du coronavirus, les produits sont arrivés tout faits.

• Brosses à dents en bambou

La brosse à dent est la base d’une bouche saine. Plus encore que le dentifrice ou tout autre chose, c’est l’action de frotter qui compte. Selon la sensibilité de vos gencives, vous choisirez une brosse souple, médium, ou dure. Mais globalement, une brosse souple est plutôt conseillée, car bien moins agressive.

Ici, la box zéro déchet Pousse Pousse propose des brosses à dents souples fabriquées en bambou. C’est un composant naturel qui est compostable, contrairement aux brosses à dents classiques. En effet, elles sont faites en plastique non recyclable. Si on considère que l’on change de brosse à dent environ 4 à 5 fois par ans, cela représente une belle quantité de déchets ! La matière ne la rend pas moins agréable à prendre en main.

L’emballage est aussi issu de matières naturelles, et imprimé d’une encre compostable. Au bout de quelques mois, coupez les poils pour les jeter à la poubelle. Quand au manche, il suffit de le réduire en petit morceaux pour le mettre au compost. Ce n’est donc pas 100% zéro déchet, mais bien mieux que les brosses à dents normales. Je me demande cependant ce qu’il en est de la petite partie des poils restant à la base, après les avoir coupés. Si l’on suit les directives, ils atterrissent dans le compost… Peut-être vaut-il mieux donc couper toute la tête de la brosse à dent pour la jeter dans la poubelle classique.

• Dentifrice en poudre

Ce n’est pas la première fois que j’entends parler de cette alternative au dentifrice classique que l’on connaît tous. Pourtant, j’avais un peu peur de me lancer dedans. Un dentifrice en poudre, au premier abord, c’est plutôt étrange. Pourtant, j’ai été conquise dès le premier essai !

Dedans, de la poudre d’argile, un tensioactif pour faire mousser, et de la menthe. Alors certes, on est loin du dentifrice industriel qui mousse abondamment. Cependant, on peut vite se défaire de cette habitude !

Pour commencer, on verse, avec une petite cuillère en bois de préférence, un peu de poudre sur la brosse à dents mouillée. Puis on brosse comme d’habitude. Cela génère un peu de mousse, et procure surtout une immédiate sensation de fraîcheur. Ça surprend même les premières secondes, et finalement, c’est très agréable. Quand à la propreté des dents, ce dentifrice fait exactement le même travail que ceux industriels, mais en plus sain, et sans déchet !

• Poudre de charbon

La poudre de charbon est connue pour ses propriétés blanchissantes. Je n’avais jamais testé jusqu’à maintenant. Bien-sûr, les résultats ne sont pas spectaculaires, et ce n’est pas une poudre miracle. Vous n’aurez pas tout d’un coup des dents blanches éclatantes. Et je ne l’ai pas testé suffisamment longtemps pour vous assurer de son efficacité.

Là encore, le mode opératoire est de mettre un peu de poudre sur la brosse à dents mouillée, et frotter. Cette poudre étant relativement abrasive, il n’est pas conseillé de l’utiliser quotidiennement. En effet, cela risquerait d’abîmer l’émail protecteur des dents.

La poudre de charbon est conditionnée dans une jolie petite boîte en métal. J’adore son petit effet rétro, tout comme le joli bocal du dentifrice. Le seul problème, c’est que cette boîte est remplie à ras-bord ! J’ai testé tous les moyens possibles, dans tous les cas, j’en mets partout dès que je l’ouvre. Heureusement que cela se nettoie facilement !

• Fil dentaire bio

Enfin, dernier composant de la box zéro déchet Pousse Pousse de mai : le fil dentaire bio. Tout ressemble au fil dentaire classique, de son apparence jusqu’à son utilisation. Conditionné dans un adorable petit bocal en verre, il m’évoque une douce chrysalide. Là encore, le fil est tissé dans une matière entièrement compostable. Mais dur dur d’y penser. Je conseille alors de mettre, à la place de la poubelle classique, un « bocal à déchets » qui vont dans le compost. Il suffira de le vider dedans lorsque celui-ci sera rempli.

Bilan de la box zéro déchet Pousse Pousse de mai

Pour un premier test de cette box, je dois vous dire que j’ai été entièrement conquise. Du petit carnet explicatif avec plein d’informations, jusqu’au conditionnement des produits. J’apprécie le retour au naturel et la facilité que cela m’inspire. Ce genre de box nous facilite la vie, et nous montre qu’améliorer nos gestes du quotidien sans se casser la tête est vraiment possible. Ce n’est pas une box 100% zéro déchet, mais on y est franchement presque !! De plus, elle est fabriquée dans un ESAT (Etablissement et Services d’Aide au Travail), et ça c’est top.

Si vous souhaitez vous la procurer, pour offrir ou pour vous :

– l’abonnement mensuel à 19,90€/mois, sans engagement et résiliable en un clic.

– l’abonnement annuel avec la première box à 1€ et les suivantes à 19,90€ avec engagement 12 mois.

Pour celles et ceux qui souhaitent faire découvrir la box à un proche, il est possible d’offrir des abonnements « Carte Cadeau » (de 39,80€ pour deux boxs à 119,40€ pour six boxs).

Et vous, que faites-vous pour la planète ?