L’initiative de la solution e-commerce WiziShop face à la crise sanitaire

La crise sanitaire du COVID-19 qui sévit depuis quelques a amené de nombreux commerces physiques à fermer durant un long moment. Qui dit fermeture de commerce, dit plus de revenus. Face à cette situation, il est plus qu’opportun de penser à se lancer dans le commerce en ligne (le e-commerce). C’est la solution que vous propose Wizishop, en vous aidant à mettre votre boutique en ligne pour une continuité de votre activité commerciale et pour vous permettre de fidéliser votre clientèle. Vous voulez certainement en savoir davantage sur cette offre de e-commerce ? Lisez alors cet article pour avoir de plus amples détails.

Présentation de la solution e-commerce Wizishop

Wizishop est une solution de e-commerce, d’origine niçoise, qui se propose d’aider les commerçants qui ont été contraints de fermer leurs portes, en cette période de crise sanitaire, à mettre leurs boutiques en ligne à la disposition de leurs clients, gracieusement et sans engagement. C’est une plateforme ouverte aux personnes désireuses de vendre des produits de premières nécessités en cette période de crise ou qui veulent agir par solidarité.

Ce spécialiste du e-commerce vous propose également d’effectuer vos ventes de produits en ligne sans stocks grâce à sa deuxième solution Dropizi. C’est certainement une opportunité à saisir, en ce moment de reprise d’activités, surtout pour bon nombre de commerçants qui manqueraient de capital pour tenter de se relancer. Mais concrètement, comment cela peut-il se passer ? Combien de temps faut-il pour créer un site de commerce en ligne et espérer effectuer sa première vente d’article sur la plateforme ?

Création et vente de produit sur Wizishop

Avant la crise sanitaire, la plupart des commerçants rejetait la solution du e-commerce en prétextant n’avoir pas assez de temps pour le gérer et que la vente des produits pouvait prendre de plusieurs jours le temps. Aujourd’hui, ce temps, ils l’ont et ne savent parfois pas comment le gérer. Mais, ils n’auront pas besoin de le consacrer entièrement à la gestion de leur vente de produits en ligne. La rapidité de vente d’un produit sur Wizishop dépend de votre visibilité antérieure sur les réseaux sociaux. Elle varie de 24 heures, pour les commerçants qui ont déjà des photos de produits sur internet avant de recourir à ce service, à deux journées pour ceux qui doivent commencer à zéro.

Avec près de 410 fonctionnalités automatisées, la solution de e-commerce, Wizishop constitue un outil complet de vente en ligne. Prêt à l’emploi, dès votre adhésion, elle représente une solution dynamique, alliant gain de temps dans la création de compte à simplicité dans sa gestion quotidienne. N’attendez pas d’avoir une présentation optimale avant de vous lancer dans l’expérience du e-commerce. Démarrer modestement pour acquérir davantage d’expérience dans le domaine pour vous révéler plus efficace dans la vente de produits en ligne.