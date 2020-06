Milky Make Up : La nouvelle collection lactée de Clarins

Dernièrement, j’ai eu le plaisir de recevoir deux produits maquillage Clarins faisant partie de la nouvelle gamme Milky Make-Up. Le lait de teint maquillant Milk Boost, ainsi que la crème fouettée pour les lèvres, le Lip Milky Mousse. Une collection qui m’intriguait beaucoup, car jusqu’à maintenant Clarins ne nous avait pas habitués à de telles textures. Pari osé ?

Pour commencer, je dois dire que cela fait bien quelques semaines que je languis de vous faire cette revue. Mais avec le confinement, je n’ai pas eu l’occasion de me maquiller. Si ma peau a pu respirer, j’avais quand même hâte de retrouver ce petit moment à moi. Lorsque le déconfinement a pointé le bout de son nez, je me suis ruée sur ces deux produits que je continue de tester d’ailleurs. Et je peux affirmer que cette collection Milky Make-Up est une véritable surprise.

Clarins : La nouvelle collection Milky Make-Up

Quand j’ai vu que Clarins innovait avec la collection Milky Make-Up, j’étais aux anges. Je me suis tout de suite imaginée des textures aérées, faciles d’application et douces sur la peau. J’ai vu juste pour la douceur des produits, en revanche il m’a fallu quelques jours pour dompter la texture et l’appliquer au mieux sur mon visage.

Le lait maquillant – Teint bonne mine & hydratation

Le lait maquillant porte bien son nom. La texture est d’une douceur assez impressionnante, je dois dire. De ce fait, la matière est plutôt liquide. C’est pour cette raison que j’ai eu du mal à l’appliquer sur mon visage au début. Mais j’y reviendrai après.

Je tenais à faire une parenthèse sur l’effort de présentation. Clarins a misé sur les packagings et c’est réussi. Ils sont vraiment sympas. Le flacon, qui ressemble à une petite bouteille de lait, est blanc avec de jolies écritures pastel. Il possède un bouchon qui se dévisse, ainsi qu’un petit embout en guise d’applicateur.

Lorsqu’on dépose le lait maquillant sur la main, sa couleur est blanche. Ce n’est que quand on commence à le travailler avec les doigts que la matière laisse place à une couleur. C’est très agréable. Cela me fait penser à une texture de sérum, très fraîche et rapidement absorbée. Et voilà la raison pour laquelle j’ai été déstabilisée au départ.

J’ai eu du mal à doser la quantité à appliquer sur le visage. J’ai d’abord essayé au pinceau, le résultat n’était pas uniforme. J’ai opté alors pour les doigts, afin d’arriver à un résultat satisfaisant. Je pensais que ce lait maquillant serait plus couvrant. En fait, il donne instantanément bonne mine. Cela me fait penser à une CC crème.

Petit conseil : rendez-vous en boutique pour choisir votre couleur ! Je pensais que la teinte 03 me conviendrait, mais elle est trop foncée pour ma carnation. Pourtant elle semblait me correspondre sur le site. En réalité, il vaut mieux tester en direct sur sa peau, c’est plus prudent. Il y a 5 teintes au total. Je tiens aussi à préciser que le lait possède une odeur assez marquée. Une odeur de fruits, de pêche plus exactement. On aime ou on n’aime pas. En ce qui me concerne cela ne m’a pas dérangé plus que cela.

La crème fouettée lèvres, couleur & Hydratation

Je suis bien plus mitigée pour cette crème fouettée pour les lèvres, même si je craque complètement sur le packaging. Pour la bonne et simple raison que je ne suis pas adepte de ce genre d’applicateurs ronds en forme de mousse. Je préfère les embouts de leurs Huiles Confort Lèvres par exemple.

Aussi, en ayant pris la teinte 06 « Milky Nude » (il y a 6 teintes au total) je pensais qu’elle serait plus foncée. En fait, j’avais tout faux, puisque cette gamme de crèmes fouettées pour les lèvres est essentiellement nude. Son effet légèrement coloré s’associe parfaitement à la couleur de nos lèvres. Pas au premier passage, plutôt au deuxième. C’est très subtil. Du coup, pour un nude, il est parfait. Elle sent bon, toujours cette odeur de pêche. Elle ne colle pas, laisse les lèvres douces, comme tous les produits de ce genre chez Clarins. Que dire si ce n’est que j’aime l’utiliser même à la maison. Elle est discrète et cocooning à la fois.

Vous l’aurez compris, Clarins a tout misé sur la douceur du lait pour cette collection Milky Make-Up. Au programme, des produits innovants avec cette petite bouteille de lait maquillant doux et délicat. Et cette crème fouettée qui vient réchauffer nos lèvres d’une couleur subtilement parfumée.

Avez-vous testé cette nouvelle gamme ? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé !