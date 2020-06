Crèmes de douche Weleda : Un doux concentré de vitamines

J’avais envie de vous parler de mes dernières découvertes, à savoir les crèmes de douche Weleda. Bien plus douces qu’un gel douche lambda, j’ai aimé la sensation sur la peau, ainsi que les parfums proposés qui changent complètement de ce que l’on peut trouver en GMS. J’ai notamment eu un coup de cœur pour la crème de douche Éveil des Sens à la Grenade : une merveille !

Cela ne fait pas si longtemps que je vous ai parlé de Weleda. Mais que voulez-vous, la marque fait partie de ma vie depuis quelques années maintenant. En revanche, j’étais complètement passé à côté de la gamme de crèmes de douche qui est pourtant très variée. Si tu passes par-là, un grand merci Alexia pour cette découverte.

En dehors du fait que Weleda propose des produits bio respectueux des peaux sensibles, elle réussit toujours à me surprendre avec ses propositions parfumées. On retrouve l’onagre, la rose musquée, l’amande, l’arnica, le gingembre, l’argousier, le bouleau, et bien d’autres huiles essentielles aux mille vertus.

J’ai donc eu le plaisir de tester deux crèmes de douche Weleda, à savoir :

La crème de douche Éveil des Sens à la Grenade

Quel coup de cœur ! Je n’avais aucune idée de l’odeur que pouvait avoir ce soin. J’ai été agréablement surprise, elle est divine. Elle est assez estivale, je dois dire. Le santal et la vanille apportent un petit côté sensuel à la fragrance. L’huile de pépins de grenade possède quelques qualités pour l’épiderme, comme ses atouts antioxydants profitables aux peaux sensibles. C’est une crème de douche très réconfortante.

La crème de douche Vivifiante au Citrus

Cette crème de douche est pleine de pep’s, idéale pour le matin ! L’huile essentielle de citron apporte beaucoup de fraîcheur, un petit côté acidulé que j’aime beaucoup. Je vous rassure, elle est non agressive. Riche en Vitamine C, elle nourrit la peau et lui procure beaucoup de douceur.

Je voulais préciser que ces crèmes de douche ne moussent pas du tout. Elles sont enrichies en huiles de sésame bio qui apportent une touche de douceur à la composition parfumée.

Si vous êtes sensible aux produits que vous utilisez sous la douche, je vous conseille de vous rendre sur le site de Weleda et de découvrir ce qu’elle propose. Vous trouverez forcément votre bonheur !