Weleda : Mon avis sur la cure detox & anti-cellulite au bouleau

En cette période de confinement, j’en profite pour prendre soin de moi. Et chaque année, avec l’approche de l’été, j’aime prendre le temps de détoxifier mon corps, le réconforter de l’intérieur. Je voulais notamment vous parler de la cure au bouleau de Weleda que j’ai pu tester durant un mois. Elle se compose de 3 produits complémentaires, à savoir l’huile de massage minceur, le jus de bouleau bio et la crème de douche gommante.

En toute franchise, je n’ai pas cherché à faire cette cure pour perdre du poids. Pour moi, la perte de poids passe par une alimentation équilibrée, complétée par de l’exercice physique. Néanmoins, cette cure au bouleau – que j’ai déjà fait par le passé – participe à nettoyer mon corps de l’intérieur, à l’assainir en quelque sorte. Je me sens mieux après, plus légère, plus délassée.

Weleda : Une marque qui propose des produits naturels

Pour ce faire, j’ai choisi Weleda, cette marque dont je vous parle régulièrement et que j’apprécie particulièrement pour ses produits propres aux compositions respectueuses.

Je dois dire que je n’ai pas vraiment fait la cure telle qu’elle est préconisée par la marque. Pour la bonne est simple raison que je suis intolérante aux compléments alimentaires, le jus de bouleau bio en faisant partie. Mais je reste persuadée que les résultats ne seront que meilleurs si les trois produits sont utilisés en même temps.

Les bienfaits du bouleau

Le bouleau est reconnu pour ses qualités antioxydantes, purifiantes également. L’extrait naturel de ses feuilles participe à réduire la cellulite grâce à ses fonctions d’élimination de l’organisme. En massage, il est d’autant plus actif. C’est pour cette raison qu’on dit que l’extrait naturel de bouleau aide à mincir, à s’affiner. Il possède d’autres vertus – moins connues – comme son efficacité contre les douleurs articulaires et musculaires.

Mon avis sur l’huile de massage et la crème de douche gommante de Weleda



Mon avis global : j’ai adoré le combo ! Je suis une grande adepte des huiles pour le corps et des gommages encore plus. Je crois que cela fait partie de mes indispensables beauté. Je ne loupe jamais une occasion de gommer mon corps, deux à trois fois par semaine. J’ai la sensation que cela rebooste ma peau et j’aime beaucoup la sensation que cela procure. Cela implique donc une bonne hydratation derrière, sinon peau de croco garantie.

L’huile de massage minceur qui « favorise les effets de réduction de cellulite »

Je ne suis pas très fan des « promesses », mais le fait est qu’en massant longuement tous les jours la zone désirée, les résultats sont visibles. Par contre, il ne faut rien lâcher. J’ai fait le test pendant un bon mois, tous les soirs sur les jambes, notamment les cuisses. Ma peau était plus lisse au bout de deux semaines d’utilisation. Les capitons quant à eux étaient bien moins visibles. Au-delà de cela, mes jambes étaient moins gonflées le matin. Sûrement le fait de les masser longuement, idéal pour la circulation sanguine.

La texture quant à elle ne colle pas. Oui, c’est une huile, mais une huile Weleda. Pourquoi ? Parce que les huiles pour le corps Weleda ont la particularité d’hydrater en profondeur sans coller. D’ailleurs, je vous avais déjà présenté celle dédiée aux femmes enceintes pour éviter les vergetures (voir l’article : ICI). Côté odeur, perso j’aime beaucoup. Tout le monde n’aimera pas. Pas d’inquiétude, elle n’est pas persistance. Et puis, rien ne vous empêche de vous laver les mains par la suite.

La crème de douche gommante Weleda



Cette crème de douche gommante est dédiée aux femmes qui aiment les gommages doux. Elle est aux perles de carnauba et de cire d’abeille. Son odeur est donc discrète. Alors, est-ce que je l’ai aimé ? Je suis mitigée à vrai dire. Tout simplement parce que j’aime les gommages très costauds. Ici, on a une crème relativement douce. D’ailleurs, je ne m’attendais pas à ce que ce gommage lisse autant la peau. Combiné avec l’huile au bouleau, mes jambes sont bien plus douces, moins sèches aussi. Elle retire bien les peaux mortes. J’aime l’utiliser sur tous les corps, et encore plus avant une épilation des jambes à l’épilateur électrique.

En conclusion

J’espère que vous aurez réussi à vous faire une idée de la cure au bouleau de Weleda. Si Weleda conseille de les utiliser ensemble, je vous conseille de faire comme bon vous semble, à partir du moment où vous trouvez une routine qui vous correspond. Néanmoins, il ne faut pas stopper en plein milieu sous peine de ne voir aucun résultat. Il faut tenir un bon mois pour débuter, vous serez ravies de voir des changements sur votre grain de peau.