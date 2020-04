Comment faire un plan marketing ?

Un plan marketing est bon pour concentrer votre énergie vers les bonnes actions qui permettront de réaliser ce que vous voulez accomplir. L’idée de faire un plan marketing est juste votre premier pas pour comprendre vos clients et pour prendre les mesures adéquats pour leur fournir votre produit ou service.

Identifiez votre objectif global et vos opportunités

Alors que chaque équipe marketing utilise différents types de stratégies : numérique, contenu, événements, partenariats, etc., avoir des stratégies clairement définies et exploitables est un besoin universel. Avant de commencer à définir vos stratégies, cependant, une préparation doit être effectuée:

Définissez la vision de votre équipe: quel est l’objectif principal de l’équipe?

Identifiez vos opportunités de marché et vos compétences de base: comment et où le marketing peut-il avoir le plus grand impact sur l’entreprise?

Considérez le parcours client de bout en bout: où pouvez-vous vous connecter avec les clients à chaque étape de leur parcours? De quoi se soucient-ils à chaque étape?

Les réponses que vous obtiendrez aideront à guider le développement de votre stratégie et vous assureront de tirer parti des bonnes opportunités pour atteindre votre objectif principal et vous connecter avec vos clients.

Faites vos recherches

De nombreuses entreprises ne parviennent pas à utiliser la recherche pour façonner leurs plans en menant des études de marché et des analyses de marché. C’est soit négligé, soit les petites entreprises pensent que c’est un coût qu’elles ne peuvent pas se permettre.

Cependant, les plans de marketing qui ne prennent pas en compte de telles recherches gaspilleront certainement de l’argent. L’objectif est simplement de mieux comprendre qui et où sont vos clients ; ce que l’on appelle la segmentation du marché.

Cependant, la recherche de nos jours ne doit pas être coûteuse. Tout le monde peut accéder à une multitude d’informations en ligne à partir de sources telles que les associations professionnelles, les organisations de médias, les chambres de commerce et d’autres groupes d’entreprises. De plus, les groupes de discussion ou les tables rondes sur les clients peuvent être une forme de recherche précieuse et relativement peu coûteuse.

Créez vos stratégies marketing

Il est maintenant temps de commencer à rédiger vos stratégies. Faites-en un effort de collaboration avec votre équipe: organisez des remue-méninges, des séances de planification, des discussions informelles et encouragez les questions et les commentaires. Il est plus facile de cerner des stratégies lorsque vous les discutez ensemble.

Pour vous assurer que vos stratégies servent vos objectifs et buts commerciaux, assurez-vous qu’elles prennent en compte:

Le public

Qui ciblez-vous avec cette stratégie? Plus vous pouvez être précis, mieux c’est. Votre public doit correspondre au groupe que votre entreprise cible (prospects, clients actuels, etc.).

Vos buts et objectifs

Qu’essayez-vous d’atteindre? Voulez-vous augmenter le trafic Web, acquérir plus d’utilisateurs, générer des revenus ou développer un autre domaine de votre entreprise? Cela aidera à guider les programmes et projets que vous priorisez pour la stratégie.

Les canaux de marketing

Comment allez-vous atteindre votre public cible? Vous devez savoir où ils passent leur temps, comment ils aiment être commercialisés afin de les atteindre et de les influencer efficacement.

Les mesures des résultats

Comment allez-vous mesurer l’efficacité de cette stratégie? Identifiez les chiffres que vous devez atteindre pour déplacer l’aiguille et atteindre vos objectifs commerciaux.

Les ressources

Il y a toujours un coût lors de l’exécution du travail. Cela peut prendre la forme d’argent, de ressources ou de temps. Assurez-vous de prendre tout cela en compte afin de vous assurer avec précision que les résultats sont supérieurs au coût pour les atteindre.

Une fois vos stratégies décrites, vous devez déterminer les mesures clés et les résultats que vous prévoyez de générer. Au cours de cette phase, il est également important de considérer les obstacles qui pourraient avoir un impact sur le succès et l’exécution.

Décomposez les stratégies en tactiques

Une fois que vos stratégies sont au centre, affectez une personne à chaque stratégie. Ils travailleront avec les coéquipiers appropriés pour planifier les programmes et les projets qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

Suivez l’évolution du travail… tout le temps

Une fois que votre équipe est en mode d’exécution complète, il peut rapidement devenir difficile de savoir où se situe le travail pour chaque stratégie, surtout si le travail est suivi à différents endroits. Tout comme vous suivez vos stratégies dans un endroit accessible à tous, il est important de reporter cette pratique au travail effectué.

Demander constamment des mises à jour de statut et des rapports d’avancement est fastidieux, sans parler d’un temps fou pour toutes les personnes impliquées. En conservant les dates clés, les jalons et le travail dans un outil, vous aurez une visibilité sur ce sur quoi les gens travaillent et vous pouvez vérifier les progrès à tout moment, sans harceler quelqu’un pour une mise à jour. C’est un gagnant-gagnant pour tout le monde.