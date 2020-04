Les babouches marocaines entrent dans la tendance

Plus qu’un accessoire

Présentent dans la tradition marocaine depuis des siècles, les babouches représentent beaucoup plus que de simples chaussures. Elles ont pour but d’apporter une touche esthétique à la tenue choisie avec autant de décoration que possible. D’ailleurs, chaque paire doit se démarquer de celles des autres. C’est ce qui fait leur authenticité.

C’est dans ce concept que leurs fabrications ont fait intervenir les décorations extrêmement chargées. Motifs diversifiés, couleurs vives et parfois même, pierres de fantaisies, tous sont appliqués pour rendre un modèle parfaitement unique.

La qualité assurée

Légères et plates, les babouches procurent un réel confort pour les pieds, même pour de longues balades et des usages très réguliers, le cuir qui les composent sont d’une forte résistance.

Babouches berbères ou babouches arabes

Bien qu’elles soient toutes autant riches en couleurs et dessins, on peut distinguer généralement deux sortes de babouches marocaines : les versions berbères et les versions arabes. Entre ces deux modèles, la différence se trouve au niveau de la forme des chaussures. On reconnaît facilement les babouches berbères avec leurs bouts ronds ou carrés alors que les babouches arabes possèdent des bouts pointus.

Comme la plupart des coutumes marocaines, les babouches sont bien sauvegardées et adaptées au gré de l’évolution. En respectant la matière de base telle que le cuir de chèvre, de veau et de mouton pour la fabrication, les artisans allient leurs savoir-faire avec de l’imagination et beaucoup de précisions. Les modèles modernes sont partagés entre les plus tape-à-l’œil au plus sobre tout en évoquant un aspect chic et élégant afin de mieux répondre à tous les goûts et s’accorder à tous les looks.