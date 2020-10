6 livres pour devenir une sorcière aguerrie !

Halloween c’est ce soir et nos amies sorcières seront de sortie ! Charmes, rituels ou sortilègse, ne vous risquez pas trop à les défier ! A la rédaction, on vous propose toute une sélection de livres pour devenir une sorcière confirmée. Mortels, commencez à trembler !

Le livre Noir de la Sorcière de Katherine Quénot (éditions Hugo et Cie)

Après l’Almanach de la Sorcière paru l’année dernière aux mêmes éditions, Katherine Quénot nous revient avec une autre bible de la sorcière : Le livre noir ! Ce livre parle alors du côté obscur des sorcières et des démons qu’elles peuvent invoquer et soumettre en toutes circonstances. Commencez à trembler car vous n’avez pas fini de le faire !

Mais bien avant d’utiliser les différents rituels présents dans ce livre noir, il vous faudra respecter scrupuleusement certaines règles, rituels et exécuter des cérémonies bien particulières ! On ne fait pas n’importe quoi avec les démons au risque de se faire avoir ! N’oubliez pas que les démons sont facétieux, vils et surtout … ce sont les maitres de la manipulation !

Qui invoquer ?

Katherine Quénot nous donne alors toutes les informations concernant les démons : leur nom, leur façon d’agir, ce pour quoi ils sont doués, ce pour quoi vous pouvez les invoquer etc… Vous trouverez aussi des psaumes de protection contre eux (ça peut être très utile)

Vous pourriez bien semer la discorde dans un foyer en invoquant Aguarès ou vous venger d’un rival en lui infligean des brûlures d’estomac. Jeter un sort sur les aliments de votre ennemi, ou envouter une femme en particulier ou encore attirer la réussite professionnelle ou de l’argent, pourquoi pas ? Toutes les demandes y passent.

Les démons sont “classés” par période. Certains opèrent principalement de tel jour à tel jour. Par exemple, on invoquera le démon Naberius du 17 au 22 juillet et on invoquera son opposé à la même période. Les sorciers font appel à lui lorsqu’ils veulent faire commettre à autrui une maladresse, une bourde ou une faute professionnelle en vue de faire échouer un projet. On l’invoque aussi pour apprendre l’art de la nécromancie …

Mais tout n’est pas noir non plus dans ce recueil ! Vous trouverez aussi des sortilèges, invocations pour accroitre votre énergie, pour lutter contre les contrariétés de la vie, pour vous protéger de vos adversaires. Mais aussi l’invocation ou le sortilège qu’il vous faut dans ce livre.

Alors soyez prudent en utilisant ce livre Noir de la Sorcière ! Mais une sorcière se doit de connaitre tous les sorts alors ce livre deviendra aussi un indispensable à sa collection, il complètera utilement l’Almanach de la Sorcière.

L’éveil des Sorcières de Katia Bougchiche (édition Leduc)

Avec ce livre, on est sur un registre totalement différent du premier livre proposé dans cet article. On est plus sur la (re)découverte du féminin sacré à l’origine des sorcières, magiciennes et prêtesses.

Le but ? Se reconnecter à ce savoir au travers d’un parcours initiatique complet afin de se relier à son féminin lunaire. A l’heure actuelle, nous avons trop l’habitude de ne plus penser à nous et de nous oublier.

Katia bougchiche dans son ouvrage nous présente des pratiques inédites pour que les femmes puissent contacter leur propre magie au travers des pouvoirs de la Lune, symbole important à la femme.

On trouvera alors des rituels à effectuer selon les cycles de la Lune (nettoyer ses pierres …), des méditations, des exercices divers et variés pour apprendre à se reconnecter à cette source qui est en chaque femme. Vous trouverez aussi des rituels pour ouvrir votre 3ème oeil, vous développerez votre intuition.

Entre Interprétation des rêves, développement de l’intuition et de l’instinct, décryptage des messages des émotions, symbolique des animaux totems, explorations des règnes minéral, végétal et animal, initiation aux éléments comme le Feu, l’Eau, la Terre et l’Air, alchimie, pouvoir du verbe, énergie sexuelle… Katia Bougchiche nous emmène sur les différents versants de la femme au travers le chamanisme et le pouvoir de guérison que nous avons toutes en nous.

Sortilèges pour révéler votre féminin puissant de Tiefenn-Tiana Fournereau (éditions Leduc)

Dans ce livre, les petites sorcières en puissance découvriront pas moins de 50 sortilèges pour attirer et cultiver l’amour, la chance, l’abondance et la réussite !. Tiefenn Tiana Fournereau vous dévoile alors dans cet ouvrage la magie des sorts et donne aussi tous ses conseils pour réussir à semer le bonheur dans votre vie.

C’est un véritable petit grimoire que vous aurez entres les mains. Vous saurez tout le matériel nécessaire pour l’accomplissement des sorts (bougie, herbes, pierres, potions, huiles essentielles incantations, formules magiques etc…).

Mais n’oubliez pas, comme à chaque fois, de bien vous protéger (cercle magique, bougie blanche, encens, vêtement spécifique etc…). Dès le début du livre, vous trouverez le rituel de consécration , ne zappez surtout pas cette partie importante. Car c’est à vos propres risques et périls !

Les sorts sont nombreux et sont sur plusieurs thématiques : développement personnel, amour, travail et argent, spiritualité, santé, bien être. De quoi ratisser large !

Vous pourrez entre autres : attirer l’argent, appeler à une nuit torride (bande de coquines), déjouer un sort qui vous a été lancé, communiquer avec les morts, doper votre confiance en vous, trouver l’amour ou encore rester en bonne santé.

Réveillez la sorcière qui sommeille en vous d’Anne Sophie Pau (éditions Exergue)

En chacune de nous, réside une sorcière. Qu’elle soit cachée ou sur le point d’apparaitre, il vous faut apprendre à l’apprivoiser. Mais pour être (ou devenir) une sorcière, il faut être en connexion avec son intuition, faire passer ses besoins avant ses devoirs et se construire une vie en accord avec soi même.

Dans ce livre paru aux éditions Exergue, Anne Sophie Pau nous invite à explorer les énergies bienfaisantes des animaux de pouvoir, des guides célestes, des Esprits de la Nature, de la Lune … Un bien beau programme en perspective pour devenir une sorcière aguerrie !

Au travers de plusieurs exercices pratiques, nous sommes amenées à nous connecter à nous même. C’est une partie très importante dans ce livre ! Il est profondément important pour Anne Sophie Pau de pouvoir activer cette puissance ancestrale ! C’est à dire être en accord total avec soi même et ses décisions. Sans ça, impossible de s’épanouir concrètement.

Entre prières, rituels, méditations, vous apprendrez aussi à analyser vos rêves, à travailler vos intentions, à vous connecter à votre cycle personnel, à purifier vos pierres etc… Tout un ensemble qui vous permettra de réveiller cette sorcière qui sommeille en vous.

Les secrets de la Sorcières de Karine Quénot (éditions Hugo et Cie)

Cette fois, nous ne sommes pas sur un livre mais sur un éphéméride qui est complémentaire avec les différents livres de Katherine Quénot (le livre noir de la Sorcière et L’almanach de la Sorcière).

Chaque jour, on pourra alors découvrir le rituel associé. Il nous sera dévoilé soit le génie ou le (la) saint(e) à invoquer.

Par exemple, pour le 3 janvier, nous découvrons que la Sainte de la journée est Geneviève. Elle soigne les maladies de peau ainsi que les fièvres et la langueur. C’est aussi la patronne des bergères, des gendarmes, des Parisiens et des tapissiers. Le rituel de la journée est pour avoir de la chance dans ses relations.

On découvrira alors au travers de cet éphéméride pas moins de 365 rituels ! Vous pourrez résoudre vos problèmes d’argent en invoquant Expédit, éloigner les esprits avec de l’armoise ou encore vous débarrasser d’une personne qui vous nuit. Vous connaitrez votre avenir, rêver de votre amoureux, fabriquer un anneau protecteur ou même contrecarrer les mauvaises fréquentations de vos enfants ! Tous les sujets y passent !

On adore ce petit format simple car il peut se glisser aisément dans un sac à main !

Secrets de guérisseuse de Lila Rhiyourhi (éditions Leduc)

Je sais que sur ce livre, nous ne sommes pas à proprement parler sur les sorcières mais sur les pouvoirs des guérisseuses. Être une sorcière c’est aussi être une guérisseuse et je trouvais que ce livre faisait parfaitement écho à cet article.

Lila Rhiyourhi nous emmène alors sur les pouvoirs et les secrets des guérisseuses et sur quoi elles doivent faire attention.

L”auteur vous dévoilera pas moins de 39 secrets que doivent connaitre les guérisseuses (prière pour bien dormir, bien respirer, énergiser l’eau …)

La guérisseuse sait prendre soin de ses énergies au quotidien et sait guérir et soulager ses proches de divers maux.

Au travers de prières, rituels et de méditation, vous pourrez aussi améliorer la santé de vos proches. Vous pourrez soulager les problèmes de peau, digestifs, les douleurs, les troubles ORL ou encore les souffrances psychiques!

De quoi devenir une guérisseuse en puissance !

