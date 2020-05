Après « Discuter (enfin) tranquillement avec les défunts » paru aux éditions Exergue, Floriane Arzouni nous livre une autre facette au travers de son nouvel opus « Testez la voyante qui sommeille en vous ».

En effet, Floriane Arzouni nous emmène sur le chemin pour tester nos pouvoirs médiumniques au travers de différents tests très marrant.

Et pour être un bon médium (ou voyant), il faut absolument écouter son ressenti, son intuition et surtout se faire confiance. Sans ces éléments, votre médiumnité aura du mal à être à son plus beau fixe.C’est pourquoi Floriane Arzouni a décidé de se focaliser sur ces dimension dans son livre.

Ainsi, elle vous testera sur votre ressenti et votre intuition sur les gens et sur les lieux, mais aussi sur vous même. Ensuite puisque rien n’existe sans la confiance en soi, Floriane Arzouni nous apprendra à lâcher prise, à nous faire confiance mais aussi à écouter son enfant intérieur.

Une dernière partie nous permettra de canaliser notre énergie sur des sons bien précis pour préciser notre ouïe médiumnique. tout un programme en soit !

Le côté ludique du livre avec ces questions en QCM n’est pas sans rappeler les magazines féminins qui permettent de quantifier nos réponses pour nous indiquer quel profil nous ressemble le plus.

On se prend alors fortement au jeu en répondant aussi naturellement que possible aux différentes questions. Et le résultat peut être étonnant (ou tout simplement vous conforter dans votre idée).

Mais ce n’est pas qu’un livre de tests, Floriane nous donne aussi des trucs et astuces pour améliorer ou faire évoluer nos facultés médiumniques. Ainsi elle nous donnera différents rituels à effectuer et à mettre rapidement en pratique !

Ce livre destiné au départ à une population féminine est assez agréable à lire. Il se parcoure d’une traite et on prend plaisir à découvrir si une voyante sommeille en nous. Et vous, quelle voyante sommeille en vous ?