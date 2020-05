Mohamed Ould Bouamatou : une nouvelle page de la Mauritanie à écrire

A la faveur d’une politique d’ouverture initiée par le président Ghazouani, Mohamed Ould Bouamatou est rentré en Mauritanie le mardi 10 mars dernier, après dix ans d’exil. Ce retour au pays natal a fait naître de l’espoir dans le cœur de nombreux Mauritaniens qui aspirent à plus de liberté, de justice et à un développement économique équitable.

Mohamed Ould Bouamatou a rejoint la Mauritanie le mardi 10 mars 2020, après dix années d’exil passés à Marrakech, Bruxelles, Londres ou encore Paris. L’homme d’affaires avait dû quitter son pays en 2010 à la suite de fortes tensions avec l’ex-président, Mohamed Ould Abdelaziz.

Les rapports entre les deux hommes s’étaient dégradés lors de la campagne présidentielle de 2009 – largement financée par Bouamatou – un an à peine après le coup d’Etat d’Abdel Aziz. En effet, l’entrepreneur commençait à faire de l’ombre à son cousin, fort de sa carrure et de sa proximité avec le peuple. Il fallait donc le « neutraliser ».

Une vie dédiée à la philanthropie

Depuis 2000, Mohamed Ould Bouamatou consacre sa vie à la philanthropie. Il a d’abord construit un hôpital ophtalmologique qui porte son nom à Nouakchott. Cet établissement offre des opérations de la cataracte entièrement gratuites. Chaque année, il permet à des milliers de personnes, souffrant de cécité, de retrouver la vue. La clinique distribue également des lunettes en partenariat avec des entreprises comme Optic 2000.

En 2015, aidé de deux avocats Français, Me Georges-Henri Beauthier et Me William Bourdon, Bouamatou crée la Fondation pour l’égalité des chances en Afrique. Cette dernière s’attache à soutenir des projets dans le monde de l’éducation, de la justice, de la santé et des droits de l’Homme.

Bouamatou finance ainsi des ONG comme SOS Méditerranée et Human Rights Watch et aide les activistes et les artistes engagés dans leur combat quotidien pour plus de justice et de liberté. La Fondation œuvre en outre pour le respect de la dignité et l’émancipation des femmes à travers l’aide aux organisations féminines.

Un instituteur devenu milliardaire

Bouamatou a le mérite de financer tous ses projets sur fonds propres. Cet entrepreneur de 66 ans possède aujourd’hui un véritable empire financier, lui qui fut autrefois instituteur. Dans les années 70, il a abandonné l’enseignement, à l’âge de 22 ans, pour s’engager dans les affaires.

D’abord aux côtés de son oncle, puis à son propre compte. Il devient par la suite actionnaire de diverses entreprises qu’il a aidées à fonder à l’instar de Mattel et de Mauritania Airways. Son plus haut mérite est d’avoir créé, en 1995, la Générale de Banque de Mauritanie (GBM), première banque privée du pays.

Devenu multi-millionnaire, il met sa puissance économique au service du développement de la Mauritanie. Même en exil, il continuait de soutenir les ménages les plus pauvres, de lutter contre les inégalités et l’injustice. Dès son retour au pays en mars 2020, il a appelé les patrons mauritaniens à financer la lutte contre le Covid-19. A titre personnel, Bouamatou a décaissé un milliard d’Ouguiyas (2,6 millions de dollars). Grâce à cette mobilisation, la Mauritanie a quasiment vaincu la pandémie.

Un climat propice pour des avancées démocratiques

Le retour du banquier en Mauritanie va logiquement profiter à l’économie nationale puisqu’il possède les capitaux nécessaires au démarrage de projets. Bouamatou pourra investir dans de nombreux secteurs d’activités où il est déjà très présent : la banque, la téléphonie, les assurances, la construction, etc. Il pourra aussi et surtout appuyer les actions de la société civile avec notamment sa Fondation pour l’égalité des chances en Afrique. Le climat est d’ailleurs propice pour obtenir des avancées démocratiques puisque le président Ghazouani fait preuve d’ouverture et de pondération.