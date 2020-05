Un E-liquide à base de CBD

Depuis qu’on a résolu le malentendu entre le CBD et le THC qui sont tous des principaux actifs de la plante de chanvre, le cannabidiol est très sollicité à l’heure actuelle pour ses vertus thérapeutiques. Aujourd’hui, on peut même trouver de l’E-liquide à base de CBD dans le commerce. Voici un article intégralement dédié à ce sujet.

Les bienfaits du E-liquide CBD

Depuis un certain temps, le CBD est très utilisé pour les cigarettes électroniques. Réputé pour ses vertus multiples, cet actif de la plante de chanvre a fait beaucoup d’adeptes depuis que la loi est devenue flexible à sa commercialisation. À la fois anti-inflammatoire, anxiolytique et antalgique, son inhalation fait du bien quasi instantanément. Il est en effet prouvé que l’E-liquide à base de CBD permet de lutter contre le stress et l’anxiété tout en aidant à soulager les troubles de sommeil, les inflammations ainsi que les autres douleurs chroniques. D’ailleurs, le CBD est très utilisé dans les traitements des maladies nerveuses comme l’épilepsie. Bien que les effets de l’inhalation du CBD soient encore sujets à débat, certaines études ont prouvé qu’elle contribue grandement à la relaxation et à l’apaisement.

Les principaux avantages de ce mode de consommation

Nombreux choisissent de consommer le CBD sous forme de E-liquide probablement à cause des avantages multiples qu’il propose. Dans un premier temps, il garantit une simplicité d’utilisation étant donné qu’on n’a plus besoin de diluer le CBD ou encore attendre que la bougie se consume pour pouvoir en profiter.Mais c’est aussi un moyen de consommer le CBD avec un dosage précis. Cela est devenu possible grâce à la présence des indications claires en termes de concentration et de dosage. On peut ainsi connaitre précisément le cannabidiol consommé.Et le top, c’est que cela permet une totale discrétion dans la consommation. Étant donné qu’il ressemble à n’importe quel E-liquide, vous pourrez l’inhaler librement.

Que dit la loi française sur la consommation de l’E-liquide à base de CBD ?

Longtemps considérée comme drogue étant issue de la plante de chanvre, la consommation du CBD a été mal vue par la société. Cependant, les scientifiques ont éclairci ce malentendu en faisant comprendre que le CBD n’est pas une drogue étant donné qu’elle ne provoque pas d’effets planants. La drogue, c’est la THC qui est aussi un actif de la plante de chanvre.Depuis cette date, la consommation des produits à base de CBD est légale en France à condition que le taux de THC dans sa composition n’excède pas les 0,2%. Ainsi, la consommation de l’E-liquide à base de CBD est également légale en France.