Comment trouver des filles dans Omegle et communiquer avec elles ?

Les chats vidéo anonymes — sont une excellente occasion de rencontrer des personnes intéressantes et même de trouver sa moitié. Omegle est sans aucun doute l’un des leaders dans ce domaine. Des milliers de personnes utilisent le site chaque jour: elles communiquent, font connaissance, conviennent d’une rencontre privée. Mais que se passe-t-il si vous ne vous entendez pas avec le sexe opposé? De toute façon, comment communiquez-vous avec les filles sur Omegle ? C’est ce dont nous allons parler aujourd’hui!

Avant de commencer, quelques informations introductives. Sur le site Omegle, vous ne pouvez pas sélectionner une recherche par sexe. Par conséquent, les hommes et les femmes se rencontreront à la même fréquence. Peut-être le premier encore plus souvent, car le sexe fort prévaut sur ces ressources. Continuez à chercher. Les résultats ne seront pas longs. Si vous voulez rencontrer et communiquer uniquement avec des filles, alors passez à cette alternative Omegle.

Types de filles et règles de conduite vis-à-vis d’elles

Bien entendu, nous ne pouvons pas classer les gens par catégories. Mais lorsque vous passez beaucoup de temps sur Omegle, vous remarquerez probablement quelques fonctionnalités pour vous-même. Nous pouvons diviser nos interlocuteurs en trois grandes catégories:

Les filles qui sont gênantes ou qui s’ennuient. Généralement, soit elles ont des difficultés à communiquer avec les hommes dans la vie réelle, soit elles tuent le temps dans le chat vidéo. Dans la plupart des cas, elles ne sont pas intéressées par la connaissance des hommes. Mais même ainsi, cette catégorie n’est pas si mauvaise. Votre travail consiste à essayer d’engager le dialogue avec l’interlocuteur. Découvrez ce qu’elle aime, commencez par le cinéma et la musique, ses hobbies et ses centres d’intérêt. Si vous parlez à une fille qui s’ennuie, suscitez son intérêt et montrez votre intérêt, la communication en ligne peut se poursuivre. Des filles qui ont soif d’attention. C’est probablement la catégorie la plus « désespérée ». Ses représentants viennent généralement aux chats vidéo pour une nouvelle série de compliments et de commentaires enthousiastes. Elles communiquent généralement de manière superficielle, ne montrent pas beaucoup d’intérêt pour leur interlocuteur, elles sont plus importantes qu’elles-mêmes. Il est possible d’essayer d’apprendre à se connaître, mais il n’y a pas de faux espoir. Des filles qui ont pour but d’apprendre à se connaître. Elles sont elles-mêmes actives dans la communication, maintiennent le dialogue, posent des questions et savent écouter. Le moyen le plus simple est d’entrer en contact avec ces personnes. Peut-être visent-elles à se connaître encore plus sérieusement que vous. Malheureusement, cette catégorie est la plus petite. Mais si Omegle vous met en relation avec une fille de ce genre, considérez-vous comme chanceux.

La règle principale d’un dialogue avec une catégorie quelconque est de trouver le plus rapidement possible des points de contact communs et des thèmes communs pour une conversation. Si la communication va dans le bon sens et que vous vous intéressez les uns aux autres, vous pouvez échanger des contacts et communiquer plus étroitement.

Un conseil important ! Sur le site web d’Omegle, vous pouvez entrer vos hobbies dans un champ spécial avant de commencer la recherche. Nous vous recommandons de le remplir. Le système tentera de rechercher pour vous des interlocuteurs ayant des intérêts identiques ou similaires. En conséquence, il sera beaucoup plus facile de trouver des thèmes communs de conversation.

5 grands conseils pour une communication réussie

De nombreuses personnes utilisent Omegle et des sites similaires, et ne comprennent pas tout à fait comment mener un dialogue ici. Par conséquent, il n’est pas possible de trouver une connaissance sérieuse en quelques semaines ou même quelques mois. Pour vous aider à éviter cela, nous avons préparé 5 conseils de communication simples mais efficaces pour Omegle:

Réfléchissez à une phrase pour entamer un dialogue. Il faut que ce soit quelque chose de discret, de gentil et de positif. Probablement une sorte de joyeuse salutation non standard. Travaillez également votre ton, entraînez-vous à parler de façon gaie et détendue. Vous ne devez pas compter uniquement sur vos talents d’improvisation. Il pourrait vous laisser tomber au moment le plus inopportun. Soyez actif, mais pas trop intrusif. Personne n’aime les conversations « lentes » et ennuyeuses. Essayez d’être plus bavard, parlez de vous, renseignez-vous sur la personne à qui vous parlez. Votre dialogue ne doit pas « sortir ». Mais si vous voyez que la fille ne montre aucun intérêt et qu’elle est simplement fatiguée de communiquer, ne vous imposez pas. L’hyperactivité de l’interlocuteur peut être épuisante. Cherchez le juste milieu. Ne parlez pas de vos problèmes. Les gens ne viennent pas à Omegle pour écouter comment les choses vont mal. Il est probable que beaucoup de gens ont leurs problèmes. Et creuser dans les problèmes des autres — n’est pas une bonne idée. La plupart d’entre eux se tournent vers les chats en ligne pour passer un bon moment et se remonter le moral. Quel est l’intérêt de parler de problèmes avec quelqu’un que vous ne connaissez pas? Vous allez donc passer pour un pleurnicheur. Laissez la fille parler. Ne tirez pas sur la couverture, ou vous regarderez dans les yeux de l’interlocuteur un tel narcissique. Elle doit comprendre ce qui vous intéresse. S’exprimer sur les sujets qu’elle propose, poser des questions, demander un avis sur un sujet particulier. Et essayez d’éviter la banalité – parlez du temps et des demandes comme « parlez de vous ». Soyez plus précis, ou la conversation peut se terminer rapidement. Souvenez-vous de votre apparence. Toutes vos compétences en matière de conversation sont sans valeur si vous avez l’air d’un homme après un vol de dix heures et que vous dormez dans le salon de l’aéroport. Nettoyez-vous, remontez le moral, faites un peu d’exercice, portez des vêtements normaux. Un torse nu ou une vieille chemise de maison — n’est certainement pas un bon choix. Veillez également à ce que le fond derrière vous soit bien ordonné. Pas de chaussettes éparpillées dans la pièce, de bouteilles vides et d’assiettes sales sur la table. Faites le ménage.

Et enfin, une autre recommandation. Vous avez dû remarquer que de nombreuses personnes commencent à gesticuler activement avec leurs mains lorsqu’elles deviennent nerveuses. Vous ne le remarquerez peut-être pas derrière vous, mais votre interlocuteur le remarquera certainement. Elle peut interférer avec la conversation, distraire et même ennuyer.

Si vous gesticulez aussi activement, nous vous suggérons de vous entraîner à parler devant la caméra pendant un certain temps. Essayez de limiter au maximum les mouvements des mains. Et si vous ne pouvez pas, essayez de garder vos mains occupées. Comme avec un Rubik’s cube.

Et surtout — n’ayez pas peur. Il y a des dizaines et des centaines de milliers de personnes comme vous à Omegle. Parmi elles, on trouve un grand nombre de filles ouvertes à la communication. L’essentiel est — d’être soi-même et de mener le dialogue avec compétence. Le succès!